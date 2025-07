Libéré par les Suns, Bradley Beal va bien rejoindre les Clippers !

La rumeur courait depuis plusieurs jours et ESPN officialise maintenant la nouvelle : Bradley Beal a accepté de s'entendre avec les Suns au sujet d'un « buyout » et il a surtout choisi de s'engager dans la foulée avec les Clippers. Pour deux ans et 11 millions de dollars (avec une « player option » pour la deuxième année), soit le maximum qu'ils pouvaient lui proposer.

La fin d'un long feuilleton entre Phoenix et son arrière de 32 ans, décevant dans l'Arizona aux côtés de Devin Booker et Kevin Durant, mais qui aura l'occasion de se relancer à Los Angeles, auprès de James Harden et Kawhi Leonard (et possiblement Chris Paul ?).

On rappelle que Bradley Beal, trois fois All-Star, avait son mot à dire afin d'être libéré par les Suns et il va devoir faire une croix sur 13.8 des 110.8 millions de dollars qu'il était censé toucher jusqu'en 2027. Cela, pour permettre à la franchise de l'Arizona, qui réalise des économies avec ce « move », de lui verser ses 97 millions de dollars restants en les étalant sur cinq ans.

L'ancien joueur des Wizards sort tout juste de sa pire saison en dix ans, avec Phoenix : 17.0 points, 3.7 passes, 3.3 rebonds et 1.1 interception de moyenne.

Bradley Beal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 WAS 56 31 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.4 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9 2013-14 WAS 73 35 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.2 17.1 2014-15 WAS 63 34 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3 2015-16 WAS 55 31 44.9 38.7 76.7 0.7 2.7 3.4 2.9 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4 2016-17 WAS 77 35 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1 2017-18 ☆ WAS 82 36 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.5 2.0 1.2 2.6 0.4 22.6 2018-19 ☆ WAS 82 37 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6 2019-20 WAS 57 36 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.2 6.1 2.2 1.2 3.4 0.4 30.5 2020-21 ☆ WAS 60 36 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.1 3.1 0.4 31.3 2021-22 WAS 40 36 45.1 30.0 83.3 0.9 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2 2022-23 WAS 50 34 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2 2023-24 PHX 53 33 51.3 43.0 81.3 1.0 3.4 4.4 5.0 2.4 1.0 2.5 0.5 18.2 2024-25 PHX 53 32 49.7 38.6 80.3 0.6 2.7 3.3 3.7 2.6 1.1 1.9 0.5 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.