Les Clippers, favoris à la signature de Bradley Beal ?

On se rapproche inévitablement du dénouement dans le feuilleton Bradley Beal. Celui-ci reste un joueur des Suns, mais son « buyout » semble plus proche que jamais et il s'est donc déjà mis à la recherche de sa nouvelle équipe. Il pourrait justement s'agir des Clippers, puisque The Athletic les annonce « favoris » à la signature du triple All-Star, une fois libre de tout contrat.

Pas surprenant, quand on sait que Los Angeles vient de transférer Norman Powell à Miami et de couper Jordan Miller, pour s'offrir trois spots de libres dans son effectif et réaliser quelques économies non négligeables.

De quoi recruter Chris Paul et donc Bradley Beal ? Sans parler du meneur de 40 ans, l'arrière de 32 ans serait un renfort de poids pour la franchise californienne, dont le reste du cinq de départ se composerait –semble-t-il– de James Harden, Kawhi Leonard, John Collins et Ivica Zubac.

Un sacrifice financier devra être fait

« Le travail n'est pas terminé, nous avons encore beaucoup à faire, mais je pense que l'on avance dans la bonne direction pour donner à ce groupe une chance d'être meilleur que la saison écoulée » expliquait en tout cas Lawrence Frank, le président, après l'échange avec le Heat. « Cela ne garantit rien bien sûr, car l'Ouest est impitoyable, mais nous devons suivre notre propre route et faire de notre mieux. »

Outre les Clippers, The Athletic évoque aussi les Lakers, les Warriors et les Bucks comme points de chute potentiels pour l'ancien joueur des Wizards, tout juste auteur de sa pire saison en dix ans (17.0 points, 3.7 passes, 3.3 rebonds et 1.1 interception).

On rappelle que pour être libéré par Phoenix, Bradley Beal va devoir faire une croix sur 13.8 des 110.8 millions de dollars qu'il est censé toucher jusqu'en 2027. Cela, pour permettre à la franchise de l'Arizona de lui verser ses 97 millions de dollars restants, en les étalant sur cinq ans.

En l'état, il lui sera cependant difficile de récupérer ces 14 millions de dollars ailleurs, Los Angeles ne pouvant par exemple lui proposer « que » 5.3 millions de dollars pour 2025/26. Avant de tester le marché dans un an ?

Bradley Beal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 WAS 56 31 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.4 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9 2013-14 WAS 73 35 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.2 17.1 2014-15 WAS 63 34 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3 2015-16 WAS 55 31 44.9 38.7 76.7 0.7 2.7 3.4 2.9 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4 2016-17 WAS 77 35 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1 2017-18 ☆ WAS 82 36 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.5 2.0 1.2 2.6 0.4 22.6 2018-19 ☆ WAS 82 37 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6 2019-20 WAS 57 36 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.2 6.1 2.2 1.2 3.4 0.4 30.5 2020-21 ☆ WAS 60 36 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.1 3.1 0.4 31.3 2021-22 WAS 40 36 45.1 30.0 83.3 0.9 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2 2022-23 WAS 50 34 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2 2023-24 PHX 53 33 51.3 43.0 81.3 1.0 3.4 4.4 5.0 2.4 1.0 2.5 0.5 18.2 2024-25 PHX 53 32 49.7 38.6 80.3 0.6 2.7 3.3 3.7 2.6 1.1 1.9 0.5 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.