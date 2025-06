Chris Paul dans le viseur des Suns et des Clippers ?

Avec les arrivées de De’Aaron Fox en cours de saison puis de Dylan Harper lors de la Draft, la semaine passée, les Spurs ont fait le boulot pour avoir de la qualité à l’extérieur. Dès lors, quid de Chris Paul ?

Le meneur de jeu de 40 ans est à un tournant, à cause de son âge déjà, mais aussi de ses envies, puisqu’il a souvent répété que sa famille allait beaucoup compter dans sa décision. Nul doute que, s’il doit continuer, il voudra jouer et se rapprocher, du moins ne pas s’éloigner, de sa famille, donc rester dans la conférence Ouest.

Ainsi, Marc Stein et Jake Fischer annoncent qu’un retour à Phoenix n’est pas impossible. Surtout si Tyus Jones, lui aussi libre cet été, partait, ce qui est possible : les Kings, qui cherchent un meneur de jeu, et aussi Orlando l’auraient dans leur viseur. On parle d’un retour car, il faut le rappeler, Chris Paul a porté le maillot des Suns entre 2020 et 2023 avec les Finals 2021 disputées et perdues face aux Bucks.

Autre formation qui garde un œil sur le meneur de jeu des Spurs et autre ancienne équipe de « CP3 » : les Clippers. Certes, James Harden vient de prolonger son contrat mais lui aussi prend de l’âge et s’offrir une option fiable en sortie de banc pour quelques minutes ne serait pas une mauvaise idée pour Los Angeles. Où Chris Paul a évolué entre 2011 et 2017, en étant la rampe de lancement de « Lob City » avec Blake Griffin et DeAndre Jordan.

Enfin, à la liste des franchises qui pourraient être intéressées par le joueur de San Antonio, on peut ajouter Dallas, dont l’intérêt est connu depuis quelques temps (car Kyrie Irving va manquer le début de saison régulière), mais aussi Charlotte. Même si, pour les raisons géographiques énoncées plus haut, ces pistes semblent bien plus froides.

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NOP 78 36 43.0 28.2 84.7 0.8 4.3 5.1 7.8 2.8 2.2 2.3 0.1 16.1 2006-07 NOP 64 37 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.0 17.2 2007-08 ☆ NOP 80 38 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 ☆ NOP 78 39 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 ☆ NOP 45 38 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 ☆ NOP 80 36 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.8 2011-12 ☆ LAC 60 36 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.5 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 ☆ LAC 70 33 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 ☆ LAC 62 35 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 ☆ LAC 82 35 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 ☆ LAC 74 33 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 32 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32 41.9 35.8 86.2 0.6 3.9 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 ☆ OKC 70 32 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 ☆ PHX 70 31 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 ☆ PHX 65 33 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHX 59 32 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 2023-24 GOS 58 26 44.1 37.1 82.7 0.3 3.6 3.9 6.8 1.9 1.2 1.3 0.1 9.2 2024-25 SAN 82 28 42.7 37.7 92.4 0.4 3.2 3.6 7.4 1.8 1.3 1.6 0.3 8.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.