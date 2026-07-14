LeBron James, Jonathan Kuminga, Peyton Watson… Les derniers gros dossiers de la free agency

Quinze jours et 87 signatures plus tard, la « free agency » a déjà livré une bonne partie de ses secrets. Même si l’effet de surprise des nouveaux contrats s’est largement dissipé à l’ère des « insiders », plusieurs dossiers majeurs entretiennent encore le suspense.

Volonté de prendre son temps, négociations complexes ou contraintes financières : quelques dominos importants restent à tomber. Tour d’horizon des derniers points chauds du marché 2026.

LeBron James joue la montre

Rumeurs : Cavaliers, Heat, Warriors, Sixers, Wolves

Si « The Decision » reste un modèle de communication ratée, sa version 2.0 est pour le moment placée sous le signe de la patience. LeBron James entend garder la maîtrise du calendrier et continue de laisser planer le doute sur son avenir.

Une seule certitude se dégage : sa carrière ne se poursuivra ni chez les Lakers, ni à la retraite. Reste à savoir quand il annoncera sa décision, et s’il prendra lui-même la parole avant que sa prochaine destination ne soit révélée.

À Cleveland, l’optimisme semble grandir. Bill Simmons, de The Ringer, a même assuré que le retour de LeBron James aux Cavaliers était déjà ficelé. Invité au micro d’Amazon Prime dimanche, lors de la Summer League de Las Vegas, Kenny Atkinson n’a pas résisté à l’envie d’entretenir la rumeur.

« Vous savez qu’il y a une petite free agency qui se joue en ce moment », a souri l’entraîneur des Cavaliers. « Cela pourrait être notre bond en avant, et vous savez de quoi je parle. »

Sur SiriusXM NBA Radio, Kenny Atkinson en a ensuite remis une couche.

« C’est un moment passionnant pour nous. Nous sommes dans la course pour le plus grand joueur de tous les temps, selon moi. L’Ohio… Il y a quelque chose de spécial là-bas. »

Golden State n’a toutefois pas renoncé. Draymond Green a expliqué faire tout son possible pour présenter les arguments des Warriors à LeBron James. D’anciennes figures de la franchise, à l’image d’Andre Iguodala, militent elles aussi pour une association entre l’ancien Laker et son compère de Team USA, Stephen Curry.

L’attente est d’autant plus importante pour Golden State que plusieurs autres mouvements, dont une éventuelle prolongation de Draymond Green, pourraient dépendre du choix de LeBron James.

Même constat à Miami. Toujours à la recherche de renforts, le Heat ne dispose pas d’une grande marge de manœuvre financière et doit patienter avant d’activer ses solutions de repli.

Les pistes menant aux Sixers et aux Wolves semblent en revanche avoir perdu de leur vigueur ces derniers jours. D’après Chris Haynes, LeBron James est désormais entré dans une « phase de délibération », après avoir échangé avec son agent Rich Paul.

James Harden suspendu à la décision de LeBron James

Rumeur : Cavaliers

Autre conséquence directe du dossier LeBron James : James Harden est toujours dans l’attente. La volonté des Cavaliers de conserver le meneur, acquis en cours de saison dernière, ne fait pourtant guère de doute. De son côté, l’ancien MVP souhaite également s’inscrire dans la durée à Cleveland.

Mais tant que la franchise espère ouvrir un troisième chapitre avec LeBron James, sa prolongation reste en suspens. La durée du contrat et le salaire proposé à James Harden dépendront notamment de la somme qu’il faudrait dégager pour accueillir le meilleur marqueur de l’histoire.

« James Harden et ses représentants sont sur la même longueur d’onde avec les Cavaliers », assurait Shams Charania le 8 juillet. « Ils veulent donner le maximum de souplesse à la franchise afin de voir quelles améliorations sont possibles. »

Une association James Harden – Donovan Mitchell – LeBron James, soutenue par la paire Evan Mobley – Jarrett Allen, replacerait immédiatement Cleveland parmi les principaux candidats au titre.

Les Cavaliers ne pourront cependant pas faire durer indéfiniment les discussions. Des équipes déçues par leur début de free agency et disposant encore d’une certaine souplesse financière pourraient finir par tenter leur chance auprès de James Harden.

Vers la fin de l’étrange ballet entre Jalen Duren et les Pistons ?

Rumeur : Pistons

Detroit n’en est pas encore arrivé à la situation des Celtics avec Jaylen Brown. Mais la « priorité de l’été » tarde tout de même à se concrétiser dans le Michigan.

Jalen Duren n’a toujours pas prolongé son contrat, malgré une saison régulière aboutie, ponctuée par une sélection dans la « Third All-NBA Team » et une première participation au All-Star Game. Ses playoffs, beaucoup plus décevants, ont toutefois nourri certaines interrogations.

Les Pistons ont notamment hésité à offrir un contrat maximal à un joueur qui peinait à rester sur le terrain lors des dernières phases finales. Ils ont même pris le risque de voir les Kings ou les Lakers avancer sur le dossier et les placer face à une offre à égaler.

Detroit a depuis fait le ménage dans sa masse salariale et s’est donné les moyens de répondre à l’offre maximale que pourrait formuler une autre franchise. Cela ne signifie pas pour autant que les Pistons proposeront spontanément le maximum à leur pivot.

La franchise semble néanmoins avoir repris le contrôle du dossier et affiche donc sa confiance quant à son issue.

« Il est des nôtres et nous sommes heureux de l’avoir », a ainsi déclaré Dwane Casey, ancien entraîneur devenu conseiller de la franchise, sur SiriusXM NBA Radio. « Je sais que Trajan Langdon est enthousiaste et que JB Bickerstaff l’adore. Il est des nôtres et j’espère que les choses vont se régler. »

Jonathan Kuminga, dernière pièce manquante des Lakers ?

Rumeurs : Lakers, Cavaliers, Hawks

On prend les mêmes et on recommence. Comme en 2025, Jonathan Kuminga fait encore partie des noms les plus ronflants disponibles dans la deuxième moitié de la free agency.

Ce n’est sans doute pas une coïncidence. Le profil de l’ailier, encore jeune mais difficile à évaluer, comme son tarif potentiel, compliquent les négociations.

Pour les Lakers, Jonathan Kuminga semblait représenter une occasion intéressante : un joueur de 23 ans au potentiel encore à polir, capable de répondre à un besoin prioritaire sur les postes 3 et 4. Mais cette piste aurait tendance à se refroidir, d’après Jake Fischer, de The Stein Line.

Khobi Price, journaliste au California Post, a avancé que les Hawks pourraient accepter un « sign-and-trade » autour de Jonathan Kuminga contre Jarred Vanderbilt et un premier tour de Draft.

Une hypothèse écartée par The Stein Line. Atlanta ne serait que modérément intéressé par Jarred Vanderbilt, tandis que les Lakers ne chercheraient pas activement à se séparer de leur ailier-fort.

Los Angeles devra pourtant parvenir à un accord avec les Hawks. Les Lakers évoluant au-delà du « salary cap », ils ne peuvent pas formuler directement une offre suffisante au Congolais et doivent obligatoirement passer par un échange.

Le dossier n’est donc pas complètement bloqué, mais il n’avance guère. Une nouvelle fois, la décision de LeBron James pourrait provoquer une réaction en chaîne : selon ESPN, Cleveland voit Jonathan Kuminga comme une solution de repli à l’aile en cas d’échec avec le « King ».

Peyton Watson et Bennedict Mathurin, deux dossiers étroitement liés

Rumeurs : Clippers, Hawks, Bucks

Denver veut conserver Peyton Watson. De son côté, l’ailier souhaite en priorité poursuivre son aventure chez les Nuggets. Sur le papier, l’affaire semble donc entendue.

La situation financière de Denver complique pourtant sérieusement les négociations. Alors que l’on pouvait s’attendre à un été mouvementé, entre la prolongation de Nikola Jokic, le renforcement de l’effectif et la nécessité de réduire la masse salariale, la franchise du Colorado s’est montrée très prudente.

Peyton Watson reste ainsi « free agent » protégé, avec une « qualifying offer » de 6,5 millions de dollars. Un montant très éloigné de ses attentes et de sa production lors de la meilleure saison de sa jeune carrière.

Denver se trouve presque dans une impasse financière, au-delà du « first apron » et au-dessus de la « luxury tax » pour la quatrième fois en cinq saisons. Une situation qui expose la franchise à une facture encore plus lourde au titre de la « repeater tax ».

Jonas Valanciunas a bien été coupé, mais Aaron Gordon, régulièrement cité parmi les candidats à un départ, est toujours présent. Même chose pour Cam Johnson, autre possible variable d’ajustement.

Surtout, de nombreuses équipes susceptibles de s’intéresser à Peyton Watson ont déjà dépensé leur argent.

L’hypothèse d’un « sign-and-trade » aurait pu permettre aux Clippers de concrétiser leur intérêt pour l’ancien joueur d’UCLA. Mais le coût de l’opération reste important, tandis que le transfert de Kawhi Leonard vers Toronto, gelé dans le cadre de l’affaire Aspiration, limite les possibilités de la franchise californienne.

Los Angeles pourrait désormais faire de la prolongation de Bennedict Mathurin, l’un des meilleurs arrières/ailiers encore disponibles, sa priorité. Un changement de cap qui ferait les affaires des Hawks et des Bucks, toujours à l’affût pour Peyton Watson selon The Stein Line.

DeRozan, Beal, Batum, Brown… Le coin des bonnes affaires

Le marché propose enfin quelques joueurs expérimentés susceptibles de renforcer une équipe en manque de profondeur ou de vécu.

Libéré par les Kings, DeMar DeRozan devrait être courtisé dès que la situation de LeBron James sera réglée. Les perdants de la course au « King » pourraient notamment se rabattre sur « Deebo », solution de repli crédible malgré ses limites défensives.

Absent pendant une large partie de la saison dernière, Bradley Beal représente davantage une inconnue. Désormais débarrassé de son contrat XXL, l’ancien arrière des Wizards pourrait toutefois rendre service à une formation en quête de création et de tir extérieur.

Un constat qui vaut également pour Nicolas Batum, même si le Français possède un profil beaucoup plus polyvalent, à condition qu’il souhaite poursuivre sa carrière en NBA.

Des joueurs solides comme Bruce Brown, Kelly Olynyk, Aaron Holiday ou Matisse Thybulle devraient eux aussi attirer des prétendants dans les prochaines semaines. Ils ne constituent plus des priorités du marché, mais pourraient devenir de précieuses bonnes affaires une fois les derniers grands dossiers réglés.