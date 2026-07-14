Avec ou sans LeBron James, le Heat cible Klay Thompson

Pour entourer Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo, le Heat rêve toujours d’attirer un créateur comme LeBron James, mais la franchise cherche également à renforcer son adresse extérieure. Dans cette optique, Klay Thompson figurerait parmi les priorités de Miami.

D’après le Miami Herald, l’intérêt du Heat pour l’ancienne gâchette des Warriors ne dépendrait d’ailleurs pas de l’issue du feuilleton LeBron James.

Le profil de Klay Thompson séduit pour plusieurs raisons : son adresse extérieure, son expérience des grands rendez-vous et sa capacité à apporter de la taille sur les postes extérieurs. Autant de qualités recherchées par une équipe de Miami qui souhaite offrir davantage d’espace à son duo intérieur.

Reste à convaincre les Mavericks de s’en séparer. Dans la dernière année de son contrat, Klay Thompson doit encore percevoir 17,5 millions de dollars. Comme Dallas évolue largement sous la « luxury tax », la franchise texane n’a toutefois aucune urgence financière à négocier un « buyout ».

Dallas privilégie un transfert

Les dirigeants des Mavericks privilégieraient donc un échange. Dans le cadre d’un transfert avec Miami, Nikola Jovic pourrait représenter une contrepartie crédible en raison de son âge, de son potentiel et de son salaire. Encore faudrait-il que Dallas soit intéressé par l’ailier serbe, récemment prolongé pour quatre ans et 62 millions de dollars.

Un départ sous la forme d’un « buyout » semble moins probable. Si les Mavericks finissaient malgré tout par le libérer, Klay Thompson pourrait alors rejoindre le Heat à moindre coût, grâce à une partie de la « mid-level exception » de 7,5 millions de dollars. À condition que Miami ne réserve pas cette enveloppe pour LeBron James.

En parallèle, le Heat continue de surveiller plusieurs autres dossiers. De premiers contacts ont eu lieu avec Bradley Beal, sans qu’une offensive concrète ait encore été lancée. DeMar DeRozan demeure également une cible potentielle, notamment si LeBron James choisit une autre destination.

Enfin, selon le New York Post, Russell Westbrook ferait partie des solutions de repli étudiées par la franchise floridienne. Là encore, aucune négociation avancée n’aurait pour l’instant été engagée.

LEXIQUE

Mid-level exception : enveloppe permettant à une franchise située au-dessus du salary cap de recruter un ou plusieurs joueurs. Son montant dépend de la situation financière de l’équipe et de son positionnement par rapport aux différents seuils de la luxury tax.

Buyout : rupture de contrat négociée entre un joueur et sa franchise. Le joueur renonce généralement à une partie de son salaire restant avant de devenir free agent.

Luxury tax : taxe payée par les franchises dont la masse salariale dépasse un seuil fixé par la NBA. Depuis 2024, les équipes les plus dépensières sont également soumises à des restrictions supplémentaires en matière de recrutement et de transferts.