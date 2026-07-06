Rumeurs
Mario Hezonja vise un retour en NBA
Pas de retour immédiat en NBA pour Isaac Bonga
Les Pelicans baissent le tarif de Trey Murphy III
Les Lakers ont bien un œil sur Kevon Looney et Jonas Valanciunas

Libéré par les Kings, DeMar DeRozan peut signer où il le souhaite

Publié le 6/07/2026 à 21:02 Twitter Facebook

NBA – Comme attendu, DeMar DeRozan est coupé par Sacramento et il devient automatiquement l’un des meilleurs « free agents » du marché.

DeMar DeRozan

La rumeur circulait depuis plusieurs jours et l’information est désormais officielle : DeMar DeRozan est libéré par les Kings, à un an de la fin de son contrat. Seuls 10 de ses 25.7 millions de dollars étaient garantis mais, en les répartissant sur trois ou cinq ans avec la « stretch provision », la franchise californienne allège quelque peu sa masse salariale.

ESPN indique que les deux camps ont tenté, en vain, de trouver une nouvelle équipe à l’ailier All-Star, mais le voilà maintenant en mesure de s’engager où il le souhaite. Les Clippers constituaient une piste crédible, mais c’était avant le départ de Kawhi Leonard et leur volonté de rajeunir leur effectif. Peut-être que le Heat, les Lakers, les Spurs ou les Raptors se lanceront à sa poursuite avec un contrat au minimum…

En attendant de savoir ce qu’il en est de Domantas Sabonis et Zach LaVine, Sacramento se sépare donc de son autre joueur-clé qui, à bientôt 36 ans, reste un formidable attaquant (plus de 18 points de moyenne cette saison). Dans un rôle de Sixième homme, il pourrait par exemple rendre de fiers services à un prétendant au titre.

DeMar DeRozan Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2009-10 TOR 77 21:37 49.8 25.0 76.3 0.9 2.0 2.9 0.7 2.3 0.6 0.8 0.2 8.6
2010-11 TOR 82 34:46 46.7 9.6 81.3 0.9 2.9 3.8 1.8 2.6 1.0 1.8 0.4 17.2
2011-12 TOR 63 35:01 42.2 26.1 81.0 0.6 2.7 3.3 2.0 2.6 0.8 2.0 0.3 16.7
2012-13 TOR 82 36:45 44.5 28.3 83.1 0.6 3.3 3.9 2.5 2.1 0.9 1.8 0.3 18.1
2013-14 TOR 79 38:11 42.9 30.5 82.4 0.6 3.7 4.3 4.0 2.5 1.1 2.2 0.4 22.7
2014-15 TOR 60 35:00 41.3 28.4 83.2 0.7 3.9 4.6 3.5 2.0 1.2 2.3 0.2 20.1
2015-16 TOR 78 35:57 44.6 33.8 85.0 0.8 3.7 4.5 4.0 2.1 1.0 2.2 0.3 23.5
2016-17 TOR 74 36:23 46.7 26.6 84.2 0.9 4.3 5.2 3.9 1.8 1.1 2.4 0.2 27.3
2017-18 TOR 80 33:54 45.6 31.0 82.5 0.7 3.2 3.9 5.2 1.9 1.1 2.2 0.3 23.0
2018-19 SA 77 34:55 48.1 15.6 83.0 0.7 5.3 6.0 6.2 2.3 1.1 2.6 0.5 21.2
2019-20 SA 68 34:04 53.1 25.7 84.5 0.6 4.9 5.5 5.6 2.6 1.0 2.4 0.3 22.1
2020-21 SA 61 33:43 49.5 25.7 88.0 0.7 3.6 4.2 6.9 2.1 0.9 2.0 0.2 21.6
2021-22 CHI 76 36:06 50.4 35.2 87.7 0.7 4.4 5.2 4.9 2.3 0.9 2.4 0.3 27.9
2022-23 CHI 74 36:15 50.4 32.4 87.2 0.5 4.2 4.6 5.1 2.5 1.1 2.1 0.5 24.5
2023-24 CHI 79 37:50 48.0 33.3 85.3 0.5 3.8 4.3 5.3 2.0 1.1 1.7 0.6 24.0
2024-25 SAC 77 35:57 47.7 32.8 85.7 0.6 3.2 3.9 4.4 1.9 0.8 1.4 0.4 22.2
2025-26 SAC 77 31:15 49.7 32.0 86.8 0.5 2.5 2.9 4.1 1.9 1.0 1.2 0.3 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Sacramento Kings en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes