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Domantas Sabonis bientôt éjecté des Kings ?

Publié le 7/06/2026 à 11:19 Twitter Facebook

NBA – Domantas Sabonis plus que jamais en partance de Sacramento, son contrat pourrait être utilisé pour alléger les finances de la formation californienne.

Domantas SabonisStop ou encore pour Domantas Sabonis à Sacramento ? Visiblement, on penche davantage pour la réponse « stop », puisque Jake Fischer révèle que les Kings devraient profiter de l’intersaison pour appuyer sur le bouton « reset » et se séparer de quelques-uns de leurs vétérans, qui n’entrent plus dans leurs plans à long terme.

À commencer par Domantas Sabonis qui, contrairement à DeMar DeRozan, Zach LaVine ou Malik Monk, pourrait intéresser des équipes en recherche d’un intérieur expérimenté (30 ans) et productif (19.1 points, 12.7 rebonds et 6.4 passes de moyenne sur la décennie en cours) lorsqu’il est en bonne santé. Ce ne fut pourtant pas le cas cette saison…

Idéalement, les dirigeants californiens aimeraient alléger leur masse salariale, alors que le Lituanien doit toucher 45.5 millions de dollars en 2026/27 et 48.6 millions de dollars en 2027/28. En début d’année 2026, on le disait très courtisé sur le marché avec les Wizards, les Suns, les Bulls et les Raptors qui le surveillaient de près.

Excellent rebondeur/passeur, Domantas Sabonis reste toutefois handicapé par un manque d’intimidation près du cercle et des limites en matière de mobilité défensive. Difficile, dans ces conditions, d’en faire le joueur de base d’un projet ambitieux. En revanche, bien entouré dans un rôle de troisième option, son profil peut faire des dégâts.

Domantas Sabonis Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2016-17 OKC 81 20:47 39.9 32.1 65.7 0.6 3.0 3.6 1.0 2.5 0.5 1.0 0.4 5.9
2017-18 IND 74 24:28 51.4 35.1 75.0 2.2 5.5 7.7 2.0 3.0 0.5 1.9 0.4 11.6
2018-19 IND 74 24:50 59.0 52.9 71.5 2.5 6.8 9.3 2.9 3.2 0.6 2.2 0.4 14.1
2019-20 IND 62 34:49 54.0 25.4 72.3 3.0 9.4 12.4 5.0 3.1 0.8 2.7 0.5 18.5
2020-21 IND 62 35:59 53.5 32.1 73.2 2.4 9.5 12.0 6.7 3.3 1.2 3.4 0.5 20.3
2021-22 IND 47 34:43 58.0 32.4 74.0 3.3 8.8 12.1 5.0 3.1 1.0 3.0 0.5 18.9
2021-22 SAC 15 33:36 55.4 23.5 74.3 3.1 9.3 12.3 5.8 3.8 0.9 3.5 0.3 18.9
2022-23 SAC 79 34:38 61.5 37.3 74.2 3.2 9.1 12.3 7.3 3.5 0.8 2.9 0.5 19.1
2023-24 SAC 82 35:42 59.4 37.9 70.4 3.6 10.1 13.7 8.2 3.0 0.9 3.3 0.6 19.4
2024-25 SAC 70 34:42 59.0 41.7 75.4 3.8 10.1 13.9 6.0 3.3 0.7 2.9 0.4 19.1
2025-26 SAC 19 29:41 54.3 18.5 72.7 3.4 8.0 11.4 4.1 3.5 0.9 2.7 0.2 15.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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