Giannis Antetokounmpo, Ja Morant… Gros plan sur les dossiers chauds à une semaine de la « trade deadline »

Blockbuster ou ajustements à la marge, cette « trade deadline » 2026 pourrait être dans la lignée de celle de 2025. Dans la dernière semaine avant la fin de la période des transferts, Luka Doncic avait été envoyé chez les Lakers, Jimmy Butler avait enfin quitté Miami pour Golden State, les Spurs avaient mis la main sur De’Aaron Fox et Brandon Ingram avait pris la direction du Canada, direction les Raptors.

Cette année, plusieurs gros noms sont également à surveiller, alors que certaines franchises sont à la croisée des chemins. Voici donc ce qu’il faudra suivre d’ici au 5 févirer prochain, 21 heures tapantes.

Giannis Antetokounmpo sera-t-il encore à Milwaukee ?

Cela semble désormais acquis, Giannis Antetokounmpo va quitter les Bucks. La franchise du Wisconsin est désormais ouverte aux propositions pour leur star grecque, assure ESPN. Actuellement blessé, le « Greek Freak » ne cache plus sa lassitude, voire son incrédulité ces dernières semaines face aux performances de Milwaukee, décevant 12e de l’Est. ESPN précise que plusieurs franchises ont transmis des offres « agressives » pour le MVP 2019 et 2020. Voir Antetokounmpo encore sous la tunique des Bucks après la deadline semble de plus en plus improbable. D’autant que l’intérieur ne dispose plus que d’une saison de contrat garanti (et une player option pour 2027-2028), et attendre la prochaine intersaison pourrait limiter les contreparties potentielles.

Milwaukee attendrait en retour « un jeune talent de premier plan et/ou une quantité de tours de draft ». Les pistes les plus actives mènent pour le moment vers le Heat, les Wolves, les Knicks et les Warriors, toujours selon ESPN. Miami pourrait correspondre aux critères des Bucks avec Tyler Herro et Kel’el Ware et encore six premiers tours de Draft à sa disposition d’ici 2032. Ce qui est moins le cas de Minnesota, qui devrait sans doute sacrifier Julius Randle ou Rudy Gobert, Naz Reid et ne déborde pas de grands espoirs confirmés (Rob Dillingham, Terrence Shannon Jr, Jaylen Clark, Joan Berringer), ni de tours de Draft disponibles. Le constat vaut aussi pour les Knicks, qui mettraient vraisemblablement Karl-Anthony Towns dans la balance mais ont déjà sacrifié une grande partie de leurs tours de Draft pour récupérer Mikal Bridges. Quant aux Warriors, un trade nécessiterait pas mal de bricolage entre l’option Jonathan Kuminga d’un côté mais environ 35 millions de dollars d’écart salarial à combler et celle incluant le contrat de Jimmy Butler, blessé longue durée.

Volonté de départ de Jonathan Kuminga, blessure de Jimmy Butler… Les Warriors vont-ils tenter un coup ?

Outre le dossier Giannis Antetokounmpo, Golden State pourrait être un des principaux acteurs des prochains jours. Les Warriors plafonnent parmi les équipes solides mais pas assez pour figurer parmi les favoris au titre. Huitième de la Conférence Ouest, la franchise de la Baie semble contrainte à du mouvement pour offrir une ultime chance de sacre à Stephen Curry (38 ans en mars) et Draymond Green (36 ans). Jonathan Kuminga est plus que candidat au départ, mais les prétendants ne se bousculent pas. Et l’effectif ne compte pas de valeurs marchandes très intéressantes actuellement.

Mike Dunleavy Jr va devoir se montrer créatif, alors que les Warriors lorgnent notamment Trey Murphy III. Ou se résigner à faire avec les hommes actuellement en place, et espérer une solution en interne pour bouleverser la saison des Warriors.

Chicago, démantèlement ou statu quo ?

Nikola Vucevic, Zach Collins, Kevin Huerter, Coby White, Ayo Dosunmu, Jevon Carter voire Dalen Terry et Julian Philipps. À Chicago, la moitié de l’effectif est en fin de contrat, donc potentiellement sur un siège éjectable. Coby White est suivi de près, en particulier par Minnesota, alors qu’Ayi Dosunmu et Tre Jones, un des rares contrats « longs » des Bulls, sont aussi suivis. Cette situation contractuelle aux proportions assez rares finit par peser au sein du vestiaire, alors que la saison ressemble aux trois précédentes : moyenne et sans vraie perspective d’amélioration.

Chicago a la possibilité de tenter de convertir des joueurs qui pourraient de toute façon partir libres dans quelques mois contre des possibles solutions d’avenir (tours de Draft, joueurs à développer). Reste à savoir si les dirigeants vont être enclins à une telle stratégie, après être fréquemment restés pat ces dernières années.

Qu’est-ce que les Grizzlies vont faire avec Ja Morant ?

Entre bouderies et blessures à répétition, la saison de Ja Morant à Memphis est encore un drôle de feuilleton. Le meneur n’a joué que trois matchs avec les Grizzlies en 2026 et n’est plus réellement en odeur de sainteté dans le Tennessee. Mais ses antécédents (médicaux comme de comportement) en font un joueur de talent certes, mais à l’avenir bouché. Memphis serait prêt à passer à autre chose depuis début janvier. Depuis, les rumeurs n’ont pas été légion, et Jake Fischer, pour The Stein Line, évoquait mardi un intérêt du Heat, mais seulement pour un échange « à prix cassé» à la manière de celui conclu entre Atlanta et Washington pour Trae Young.

Et ça, c’était avant que Giannis Antetokounmpo ne soit officiellement sur le marché, avec Miami comme candidat pour l’accueillir… Memphis pourrait finalement n’avoir d’autres choix que de conserver encore quelque temps son futur ex-franchise player et tenter de faire remonter sa cote avant la prochaine intersaison.

Restera-t-il un Français à New York ?

Les Knicks comptaient trois joueurs français dans leur effectif pour débuter la saison, il pourrait bien ne plus y avoir que le seul Mohamed Diawara encore dans la « Big Apple » au soir du 5 février. Guerschon Yabusele n’est pas parvenu à se faire sa place à New York et les bruits de couloir à son sujet sont nombreux. Les Spurs sont possiblement intéressés, avec l’idée d’un possible échange avec Jeremy Sochan. Mais San Antonio serait un peu refroidi par la « player option » dont dispose le capitaine de l’équipe de France pour la saison prochaine. Un deal avec les Suns autour de Nick Richards a aussi été évoqué ces derniers jours, comme confirmé par John Gambadoro, suiveur de longue date de la franchise de Phoenix pour la radio Arizona Sports.

L’avenir de Guerschon Yabusele et celui de Pacôme Dadiet pourraient être liés, puisque les Knicks pourraient aussi se libérer du contrat de l’ailier français, réduit à un rôle de bout du banc depuis ses débuts en NBA. Reste à trouver la bonne opération, même si tout semble à croire que le « Dancing Bear » ne sera plus à New York d’ici les prochains jours.

Qui voudra d’Anthony Davis ?

Lui aussi blessé, Anthony Davis n’aura jamais pu enchaîner depuis son arrivée à Dallas un an plus tôt. L’ancien GM Nico Harrison viré, l’opération « place nette » après l’échec total du trade de Luka Doncic pourrait désormais passer par un départ de AD. L’intérieur reste un joueur dominant quand il est en forme, le problème est que cela ne se produit que bien trop rarement. Les Mavericks vont désormais focaliser leur avenir autour de Cooper Flagg, et pourraient vite baisser pavillon pour faire de cette saison un exercice de transition.

ESPN assurait mardi qu’échanger l’ancien joueur des Lakers n’est pas une urgence et qu’un échange pourrait avoir lieu, mais en prévision de la saison prochaine avec par exemple des joueurs actuellement blessés. A se demander si Dallas ne pourrait pas devenir un outsider sur le dossier Giannis Antetokounmpo… Les Mavericks pourraient aussi recevoir des appels pour plusieurs joueurs comme Klay Thompson, ou Naji Marshall.

Les Nets vont-ils chercher à capitaliser sur Michael Porter Jr ?

Michael Porter Jr. est une des très belles surprises de la saison. Cantonné au rôle de troisième homme à Denver et incapable de montrer avec régularité qu’il pouvait mériter davantage, l’ailier profite de son rôle de première option aux Nets pour relancer sa carrière. « MPJ » est désormais dans la discussion pour une première sélection pour le All-Star Game, et Brooklyn pourrait être tenté d’en profiter. La franchise new-yorkaise s’est fait la spécialité ces dernières années de transformer ses joueurs majeurs en aimants à tours de Draft pour poursuivre sa reconstruction. Michael Porter Jr pourrait être la prochaine monnaie d’échange de la franchise.

Mais les rumeurs autour du joueur de 27 ans se sont calmées dernièrement. Pour l’attirer, il faudra sans doute proposer un tarif généreux aux Nets, ce qui n’est pas franchement la tendance ces derniers mois sur le marché des transferts.

Les Kings vont-ils (enfin) se rajeunir ?

Avec l’un des pires bilans de la ligue malgré un noyau dur expérimenté, Sacramento ne va nulle part. Un an après avoir flirté avec les 50% de victoires dans une saison déjà décevante, les Kings le font désormais avec la dernière place de la Conférence Ouest. La situation appelle à un changement, et drastique. Le trio Zach LaVine – DeMar DeRozan – Domantas Sabonis ne suffit pas pour espérer être compétitif, et les rares jeunes joueurs prometteurs (Keegan Murray, Maxime Raynaud, Nique Clifford, voire Dylan Cardwell) n’ont que peu de place pour s’exprimer. Mais qui va se jeter sur les vétérans des Kings alors que LaVine doit encore toucher 49 millions de dollars la saison prochaine, que Sabonis est engagé jusqu’en 2028 et que DeRozan file vers ses 37 ans ?

Domantas Sabonis est sans doute celui des trois qui génère le plus d’intérêt alors que The Athletic évoque les pistes des Wizards, des Suns et des Bulls, tandis que HoopsHype avance un intérêt des Raptors. Les prochains jours devraient en dire long sur la stratégie à court comme à moyen terme de la franchise californienne.