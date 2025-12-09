Les Kings toujours intéressés par Jonathan Kuminga ?

Où jouera donc Jonathan Kuminga après la « trade deadline » ? C’est la question qui anime l’actualité des Warriors depuis plusieurs semaines, et encore plus depuis ce week-end, car Steve Kerr a décidé de se passer de lui, en lui infligeant volontairement un « DNP » à Chicago.

À partir du 15 janvier prochain, l’ailier pourra toutefois être transféré par Golden State et on imagine que son avenir s’écrira loin de San Francisco. Mais pas forcément loin de la Californie, puisque ESPN indique que les Kings seraient toujours intéressés par ses services.

Néanmoins, si Malik Monk pourrait encore fait partie d’un éventuel « deal », ce ne serait plus le cas d’un futur premier tour de Draft (protégé 1-14 en 2030). Atterrir à Sacramento offrirait en tout cas à Jonathan Kuminga (12.4 points, 6.3 rebonds, 2.6 passes) cette place d’ailier-fort titulaire qu’il convoite depuis des mois, mais qu’il a récemment perdu chez les Warriors.

Prolongé durant l’été pour 48.5 millions de dollars sur deux ans, avec la deuxième année en « team option », « JoKu » est tout autant prometteur que frustrant quand il joue et son transfert en janvier paraît donc inévitable.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GS 70 16:56 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GS 67 20:48 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GS 74 26:20 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GS 47 24:20 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3 2025-26 GS 17 25:39 43.8 32.0 74.1 1.6 4.7 6.3 2.6 1.8 0.3 2.5 0.4 12.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.