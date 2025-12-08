Pour le moment, Steve Kerr n’a plus besoin de Jonathan Kuminga…

C’est le 15 janvier prochain que les 30 franchises pourront éventuellement transférer des joueurs prolongés lors de la dernière intersaison. À Golden State, tous les regards sont tournés vers Jonathan Kuminga. Surtout depuis cette nuit puisque l’ailier n’est même pas entré en jeu face aux Bulls !

« Grosso modo, ça arrive à tout le monde, sauf aux stars », a répondu Steve Kerr, à propos du fait de ne pas avoir fait jouer Jonathan Kuminga. « Les gars entrent et sortent de la rotation en fonction des joueurs disponibles et de la manière dont l’équipe joue. C’est comme ça que marche la NBA… Il y a toujours quelqu’un qui frappe à la porte, qui essaie de prendre votre place. Donc, chacun doit se battre, apporter son meilleur effort pour l’équipe. Nous avons beaucoup de gars qui le font. »

Tant que l’équipe joue bien et gagne…

Ce « DNP » (Did Not Play) était donc volontaire, et Jonathan Kuminga avait appris avant la rencontre qu’il était repoussé loin dans la rotation. Et ce malgré les absences de Stephen Curry et Draymond Green.

« Je ne suis pas vraiment sûr [de combien de temps cela va durer] », a réagi le jeune ailier. « Mais tant que les choses fonctionnent sur le terrain et qu’on gagne, je ne vois pas l’intérêt de changer ou de modifier quoi que ce soit. Dès qu’on fera appel à moi, je serai prêt. « Nous jouons bien et les choses fonctionnent. Je ne vois pas l’intérêt de sortir certaines personnes de la rotation quand on joue bien et que tout se passe positivement. »

En clair, Jonathan Kuminga accepte cette situation et il va prendre son mal en patience. Peut-être pour un mois et plus… s’il doit attendre son transfert. « Je n’ai aucun problème… Je vais continuer à m’entraîner chaque jour, rester prêt, car on ne sait jamais comment les choses évoluent. Je crois en mon jeu et je me sens bien. Je dois juste rester professionnel. Cela arrive et c’est déjà arrivé auparavant. »

Au passage, il assure qu’il n’y a aucune embrouille avec Steve Kerr et que tout se passe en bonne intelligence. « Nous avons une bonne relation… Nous discutons et réglons les choses. Il n’y a aucun problème. Je n’ai aucun problème. Ça ne s’est juste pas passé comme je le voulais. Je vais rester heureux, concentré, focalisé et positif. »

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GS 70 16:56 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GS 67 20:48 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GS 74 26:20 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GS 47 24:20 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3 2025-26 GS 17 25:39 43.8 32.0 74.1 1.6 4.7 6.3 2.6 1.8 0.3 2.5 0.4 12.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.