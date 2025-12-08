Les Warriors viennent gifler les Bulls : + 32 !

Cela va mieux chez les Warriors. 24 heures après avoir fait tomber les Cavaliers sur leur parquet, Golden State s’est baladé dimanche contre une équipe de Chicago en perdition (91-123). Les Bulls n’ont pas mené une seconde du match, autant de leur fait que par le bon travail des visiteurs pour leur faire vivre une soirée très compliquée.

Et il n’a pas fallu attendre longtemps pour que la tendance se dessine. Les locaux débutent par deux tirs à 3-points manqués, les Warriors eux par un 5/6 derrière l’arc ! Quinten Post est laissé seul et ne se fait pas prier pour lancer les hostilités. Une interception et un dunk de Jimmy Butler III, de retour sur le parquet, porte l’écart à +13 après seulement cinq minutes de jeu (10-23). Chicago retrouve un peu d’allant en attaque, mais les rotations de Steve Kerr sont efficaces avec Moses Moody, Brandin Podziemski ou De’Anthony Melton en sortie de banc. Le premier quart-temps se termine comme il avait commencé, avec trois nouveaux tirs de loin de Golden State. Sans la réussite dans cet exercice de Jevon Carter, les Bulls seraient déjà proches de sombrer (25-38).

Josh Giddey offre quelques fulgurances. Mais l’envie est bien plus dans les rangs des Warriors. La réussite au tir est un peu moins au rendez-vous, et les Californiens laissent filer quelques ballons. Mais leur intensité défensive et leur domination au rebond, à l’image de Moody au rebond offensif puis à la passe aveugle dans le dos pour Gui Santos. Il n’y a guère que Matas Buzelis pour secouer un peu Chicago avec un gros poster sur Post pour ramener les siens sous les dix points d’écart. Mais il prend dans la foulée sa troisième faute et le soufflé retombe, 46-60 pour Golden State à la pause.

MATAS BUZELIS THROW IT DOWN! COAST-TO-COAST POSTER SLAM pic.twitter.com/0T8WkVXHdl — NBA (@NBA) December 8, 2025

Un 32-7 final

La mi-temps ne change pas rien pour les Bulls, toujours aussi poussifs en attaque. Et les Warriors, eux, ne baissent pas de ton. Ils signent un nouveau 13-3 pour corser l’addition et passer la barre des 20 points d’avance (54-75). Il fait attendre la fin du troisième quart pour que l’United Center puisse retrouver de la voix. Chicago accélère un peu grâce au tandem Giddey – Carter, et cela change tout pour l’attaque de Billy Donovan. Giddey frappe deux fois à 3-points, et Carter suit son exemple : Chicago répond avec un 14-0 en à peine deux minutes. Le match jusqu’alors à sens unique semble relancé (76-86).

L’écart descend jusqu’à huit unités sur une nouvelle action de sa base arrière. Mais Podziemski, très bon en sortie de banc, vient éteindre l’incendie de son cinquième tir lointain de la soirée. Le feu se propage désormais dans la défense des Bulls. Qui mieux que Jimmy Butler pour s’occuper de l’attiser à Cbicago ? Le vétéran soigne son retour avec huit points rapides et montre la voie à des Warriors de nouveau incandescents. Post, Butler, Will Richard, ou encore Melton… Tout le monde y va de son à 3-points dans un 24-2 fatal à Chicago. Les locaux sont passés en cinq minutes de l’espoir d’un come-back à la débandade (81-111), qui dure jusqu’au buzzer final (91-123).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Warriors ont bien géré l’absence de Stephen Curry. Après deux revers contre le Thunder, non sans avoir fait douter OKC, et contre les Sixers d’un tout petit point, Golden State termine ce qui devrait être la période d’indisponibilité de sa star par un deuxième succès hors de leurs bases. Et même ans le shooteur le plus prolifique de l’histoire, la franchise de la Baie signe une de ses meilleures prestations à 3-points de la saison avec un superbe 22/47.

– Le bon retour de Jimmy Butler. Se déplacer dans l’Illinois était trop tentant. Alors Butler a repris après deux matchs à soigner son genou. Et il s’est montré très solide avec 19 points, 8 rebonds, 6 passes et 2 interceptions en 29 minutes de jeu. Le vétéran a été l’un des principaux acteurs de la série cruciale de Golden State pour s’échapper dans le quatrième quart-temps. Son retour au jeu a fait une principale victime : Jonathan Kuminga, passé de titulaire à Cleveland (pour une prestation ratée) à… 0 minute.

– Septième défaite de rang pour les Bulls. On a cru que la bonne entame de saison pouvait être le signe du renouveau à Chicago. Mais les Bulls restent décidément les Bulls, qui ont replongé la tête la première dans leurs doutes et leur inconstance. Dimanche, ils ont offert un piètre spectacle, avec 36 % au tir dont un vilain 13/38 pour le trio Giddey – White – Vucevic. Et ce qui devait arriver est désormais acté : Chicago glisse en-dehors du Top 10 de l’Est.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.