L’équipe C des Warriors vient gagner à Cleveland !

Un Cavaliers – Warriors reste toujours particulier, d’autant plus quand les deux équipes ont cruellement besoin de victoire pour remonter au classement. En « back-to-back », Cleveland semblait certes favori sans le trio Curry – Butler – Green en tenue en face, sauf que la réalité du terrain a démontré l’inverse et Golden State est venu créer la surprise, avec cinq joueurs à 10 points et plus.

Si le premier quart-temps est une véritable bouillie de basket, avec énormément de maladresse de part et d’autre – qu’importe la distance – et un manque criant de propreté balle en main, ce sont les Cavs qui s’en sortent « le mieux » (18-12). Néanmoins, cela ne va pas s’arranger car, outre Evan Mobley qui peut scorer près du cercle, les shooteurs de Cleveland sont à côté de leurs pompes à 3-points : seulement 3 sur 21 en première mi-temps !

Même dominés au rebond, offrant donc plus de munitions à leurs adversaires, les Warriors jouent mieux et trouvent surtout de l’adresse au fil des minutes. Autour de Quinten Post et Buddy Hield, le collectif est mieux rodé, tout le monde – excepté Jonathan Kuminga – apportant efficacement, et l’écart grimpe à mesure que les 3-points tombent dedans (45-36). On en oublierait presque que Stephen Curry, Jimmy Butler et Draymond Green sont absents.

Cleveland sur courant alternatif

Côté Cavaliers, l’énergie est toujours au plus bas, malgré la pause, et l’écart augmente davantage. Darius Garland et Donovan Mitchell ont beau se réveiller (un peu), ils ne tirent pas leur groupe vers le haut et Golden State a même réponse à tout, alors que le danger vient de partout (sauf de Jonathan Kuminga, encore une fois).

On a la sensation que les joueurs de Cleveland ne sont qu’à une petite hausse d’adresse de relancer cette partie. Cela se confirme en les voyant enchaîner quelques 3-points, puisque l’écart retombe vite à une possession. Le problème, c’est que Pat Spencer sort de sa boîte et emmène Gary Payton II avec lui, pour remettre les Warriors à +10. C’est alors que Donovan Mitchell impulse, avec Evan Mobley sous le cercle, le 14-4 qui ramène le match à -3.

Un jeu de lancers-francs s’installe finalement, Darius Garland en lâchant un en route, tout comme Gui Santos, et cela laisse le feu-follet Donovan Mitchell avec le tir de l’égalisation. À 3-points, il ne trouve pas la mire et le surprenant Pat Spencer plie ensuite la rencontre sur la ligne (99-94). Et dire que Golden State avait pourtant débuté par un premier quart-temps atroce…

À RETENIR

– Golden State repasse joliment à l’équilibre. C’est le type de succès sur lequel très peu auraient misé. Sans Stephen Curry, Jimmy Butler ni Draymond Green, et avec un Jonathan Kuminga en plein naufrage (4 points à 1/10), les Warriors ont trouvé un moyen de gagner à Cleveland, pour virer à 12-12 avant le « back-to-back » à Chicago. Ils peuvent remercier Buddy Hield, Quinten Post, Gui Santos ou Trayce Jackson-Davis, qui ont tous proposé des minutes intéressantes, mais surtout Pat Spencer qui, pour sa première titularisation, a livré un dernier quart-temps de feu (12 points). Au moment où les Cavaliers se montraient menaçants.

– Cleveland n’est vraiment pas guéri. Après deux victoires en trois matchs, les Cavaliers continuent leur yo-yo, s’inclinant pour la cinquième fois en deux semaines. Incapables de trouver de l’adresse (seulement 35% au global, dont 24% à 3-points), ils ont longtemps été sauvés par leur nombre impressionnant de rebonds offensifs (24 !), mais un tel non-match devait se ponctuer par une défaite. L’envie des joueurs majeurs de l’équipe pose toujours autant question et jouer à ce point sur courant alternatif ne va pas pouvoir donner grand-chose à terme. Heureusement que le calendrier qui se profile est abordable…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.