Jimmy Butler, scoreur par nécessité chez les Warriors

Quand Jimmy Butler a été récupéré par les Warriors en février dernier, c’était notamment pour mieux affronter les situations où Stephen Curry n’était pas présent sur le parquet. Alors, en l’absence du meneur All-Star, gêné par sa cuisse, l’ailier All-Star n’a actuellement pas d’autre choix que d’activer le « mode scoreur ».

Sans pour autant se dénaturer totalement : « Parfois [je vais devoir en faire plus offensivement], mais je vais continuer à jouer de la bonne façon » insistait-il ainsi, après la victoire de Golden State contre New Orleans, samedi. « Si tu es ouvert, je vais te faire la passe. Et je me fiche de ce que les gens disent, car c’est juste la bonne chose à faire. Et je m’attends à ce que la personne démarquée prenne le tir ou crée quelque chose pour quelqu’un d’autre, car c’est le basket. »

Néanmoins, pour être aussi efficace que possible en attaque, Jimmy Butler a également besoin que ses coéquipiers – comme Gary Payton II – le mettent dans les meilleures conditions, en ne se contentant pas de le regarder jouer.

« Il me rappelle énormément Andre Iguodala »

« On a essayé de le pousser à attaquer en début de match, mais il n’arrêtait pas de nous dire que la défense se resserrait et qu’il fallait créer du mouvement » révélait Draymond Green, l’aboyeur en chef de l’équipe. « Donc, une fois que tout le monde s’est mis à bouger autour de lui, des espaces se sont ouverts et il a pu faire ce qu’il a fait. Quand Steph n’est pas là sur le terrain, on a vraiment besoin qu’il soit plus agressif en attaque. »

Capable de hausser son niveau de jeu en playoffs, Jimmy Butler n’a jamais été du genre à le faire durablement en saison régulière. Steve Kerr sait que son joueur est un facilitateur né, adepte des systèmes bien exécutés, plutôt qu’un scoreur pur.

C’est la raison pour laquelle il lui rappelle une ancienne connaissance : « Jimmy ne souhaite pas forcément shooter, il préfère vraiment réussir la bonne action » indiquait l’entraîneur des Warriors. « Il me rappelle d’ailleurs énormément Andre Iguodala à ce niveau. Il est très rigoureux dans son approche du jeu, il veut que tout le monde joue de la bonne façon et il veut que tout le monde fasse la bonne passe. Mais il y a des moments où nous avons juste besoin qu’il prenne le jeu à son compte, attaque et cherche à scorer. »

Pour Steve Kerr, Jimmy Butler « n’est pas une superstar pour rien » et, avant d’affronter le Thunder mardi soir, il a apprécié sa prestation pleine de maîtrise (24 points, 10 passes décisives et 8 rebonds) face aux Pelicans : « On a tout fait passer par lui et il a répondu présent. C’est tout ce que l’on attend de lui. »

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.5 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 19.9 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.3 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.6 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.2 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.5 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 2024-25 * All Teams 26 31 54.2 35.1 80.5 2.2 3.0 5.1 4.8 0.9 1.1 1.2 0.4 17.3 2024-25 * MIA 25 31 54.0 36.1 80.1 2.2 3.0 5.2 4.8 0.9 1.1 1.2 0.4 17.0 2024-25 * GOS 1 29 58.3 0.0 84.6 1.0 1.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 25.0 Total 840 33 47.2 33.0 84.2 1.6 3.7 5.3 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.