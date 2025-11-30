Les Warriors l’emportent sans se rassurer contre les Pelicans

Les deux équipes débutent le match avec moins de 25% de réussite. Sans Stephen Curry, seul Jimmy Butler parvient à tirer son épingle du jeu. Dés sa sortie, l’attaque des Warriors patauge malgré le retour de Jonathan Kuminga (10 points). Ce sont les Pelicans, sur un rebond offensif d’un Zion Williamson (25 points, 7 rebonds) jusqu’ici transparent, qui prenne l’avantage au buzzer du premier quart-temps (18-17).

Un Chase Center à la même intensité que les deux équipes pousse un peu de la voix sur un tir poste haut et une claquette de leur ancien chouchou Kevon Looney, mais La Nouvelle-Orléans passe à +10 (29-19). Steve Kerr tente alors le pari de jouer “petit”, sans le moindre intérieur, et les Warriors lui donnent raison. Dans le sillage de l’activité défensive de Gary Payton II, Jimmy Butler et Moses Moody (11 points), Golden State se relance. Ils passent un 19-4 aux Pelicans et douze points de GP2 leur donnent l’avantage à la pause (42-38).

Jimmy Butler indispensable

Alors que les Dubs semblent avoir le match en mains, les Pelicans n’abdiquent pas. Saddiq Bey (19 points, 7 passes) et Zion Williamson profitent des sautes de concentration de Golden State pour mener un 7-0 qui met La Nouvelle-Orléans devant au score (62-61). Ce sont Brandin Podziemski (15 points, 6 passes, 5 rebonds) et Buddy Hield qui réveillent les Warriors mais avant le dernier quart temps, tout reste à faire (73-72).

Trois tirs primés consécutifs de Will Richard et Jonathan Kuminga donnent l’avantage à Golden State mais Jeremiah Fears (16 points) et Saddiq Bey leur répondent pour garder les Pelicans en embuscade (87-86).

Il faut trois séquences défensives de haute volée de Draymond Green sur Zion Williamson pour voir les Warriors se mettre à l’abri. Ses deux stops défensifs se transforment en un dunk, un lay-up et un 3-points de Gary Payton II, servi par Jimmy Butler pour terminer un 12-0 qui offrent la victoire à Golden State.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le trio Butler – Payton – Green fait la différence. Déjà battus une fois par les Kings, les Pacers, les Bucks, et deux fois par les Blazers, quatre équipe sont les 50% de victoires, les Warriors se sont fait peur face à la pire équipe de la conférence Ouest. Menés d’un point avec quatre minutes à jouer, le trio a pris le match à son compte pour éviter une défaite qui aurait fait tache. Draymond Green a été intransigeant en défense. Jimmy Butler a contrôlé chaque possession offensive et Gary Payton II s’est souvent retrouvé à la finition pour faire payer la défense de La Nouvelle-Orléans. Grâce à eux, Golden State a terminé le match sur un 14-2 décisif.

– Les Pelicans toujours dans le dur. Toujours privés de Jordan Poole, Trey Murphy III et Herb Jones, La Nouvelle-Orléans continue de développer un basket qui est difficile à regarder. Dans ce marasme, Zion Williamson est particulièrement décevant. Même s’il a terminé le match avec 25 points, il n’a pas réellement posé sa patte sur la rencontre. Saddiq Bey et Jeremiah Fears semblent plus investis que lui dans le jeu de leur équipe.

– Retour discret pour Jonathan Kuminga. Après avoir raté les sept derniers matchs, le Congolais a fait son retour cette nuit. L’ailier a marqué 10 points en 19 minutes de temps de jeu. Il a logiquement manqué de rythme pour ce premier match et n’a pas beaucoup pesé sur la rencontre. Il a seulement pris un rebond et a souvent été pris de vitesse par Saddiq Bey en défense. Avec Stephen Curry absent pour plusieurs matchs, les Warriors auront besoin d’un Kuminga plus agressif, en particulier face à des adversaires plus coriaces que les Pelicans.