Gary Payton II a presque fait oublier Stephen Curry

Privés de Stephen Curry pour quelques matchs, les Warriors pensaient passer une soirée des plus tranquilles face à des Pelicans promis à l’une des deux dernières places de la conférence Ouest. Mission (à moitié) accomplie puisque Golden State s’impose 104-96, mais non sans se faire peur. En fait, c’est Gary Payton II qui leur a évité de plonger dans la crise avec son 4e double-double en carrière à 19 points et 11 rebonds. Le tout avec le 3-points qui envoie tout le monde au lit à moins d’une minute de la fin.

« Il a été incroyable », lance Steve Kerr. « Gary a été l’un des éléments clés du match par son niveau d’activité, sa défense, le fait qu’il travaille sous le cercle pour se libérer vers des layups, et évidemment ce tir à 3-points. C’était un peu le coup fatal, le tir assassin. »

Plus petit joueur de l’effectif, Payton termine meilleur rebondeur de son équipe, et malgré une cheville meurtrie face aux Rockets, lors du match précédent, il a apporté son énergie habituelle. Un “role player” par l’exemple.

Jimmy Butler ne tarit pas d’éloges non plus : « Gary, il est super intelligent. Il met la balle exactement où elle doit aller, il défend à un niveau très élevé, il prend des rebonds et il joue simplement comme il faut. Quand il est ouvert, il tire ; quand il ne l’est pas, il fait la passe. Je pense qu’on peut tous apprendre beaucoup de lui. »

Curry absent, il faut davantage de jeu sans ballon

C’est justement le duo Butler-Payton qui a permis de compenser l’absence de Stephen Curry. Le premier par sa capacité à focaliser les défenses et à créer, tandis que le second a été efficace sans ballon. « Jimmy attire beaucoup d’attention quand il attaque le cercle, et Gary a réussi à trouver tous les espaces libres dans leur défense », résume Draymond Green. « Il a été excellent dans ses coupes, dans le rebond — c’était incroyable. Il a vraiment bien joué derrière la défense, et Jimmy cherche toujours le joueur ouvert. Si tu es ouvert, il va te faire la passe à chaque fois. Et Gary était ouvert, et il l’a trouvé quatre ou cinq fois. »

Pour Payton, les courses sont essentielles lorsque Stephen Curry est absent. “Sans Steph, la balle ne peut pas stagner. On ne peut pas jouer en un-contre-un. Il faut faire circuler la balle, jouer les uns pour les autres, passer par les autres. Et de bonnes choses arrivent quand la balle ne stagne pas. On bouge, on coupe, on fait bouger la défense. Voilà ce qui arrive quand on joue comme il faut.”