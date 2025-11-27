L’hécatombe continue : Stephen Curry touché à la cuisse…

Les superstars NBA tombent comme des mouches après cinq semaines de saison régulière, et c’est au tour de Stephen Curry de boiter bas. En toute fin de match, face aux Rockets, le meneur des Warriors a ressenti une vive douleur à la cuisse au moment de s’asseoir lors d’un temps-mort. Il s’est immédiatement relevé, et il a expliqué de quoi il souffrait avec le staff.

Steph exited the game and went to the Warriors’ locker room in apparent pain pic.twitter.com/R0DqX7jL7j — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 27, 2025

Blessé sur une tentative de passage en force

Renvoyé aux vestiaires les 30 dernières secondes, Stephen Curry souffre d’une contusion à la cuisse selon le communiqué des Warriors, et il passera une IRM pour connaître la gravité de sa blessure. « Je suis presque soulagé que ce soit la cuisse. C’est mieux qu’une cheville ou un genou » a réagi Steve Kerr, alors qu’on ne sait pas si le meneur All-Star souffre des ischio-jambiers ou du quadriceps.

A priori, Stephen Curry s’est blessé dans le 4e quart-temps lorsqu’il a joué le passage en force sur un drive en puissance d’Amen Thompson. Au sol, puis lorsqu’il s’est relevé, on l’avait vu grimacer mais il était resté en jeu. Avant finalement de jeter l’éponge à 30 secondes de la fin.

After a Rockets challenge, Steph was called for a blocking foul on this play pic.twitter.com/Fnyp2yOwJ5 — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 27, 2025

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GS 15 30:56 47.8 39.9 91.5 0.3 3.3 3.5 3.9 2.1 1.4 2.9 0.5 28.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.