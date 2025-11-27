Avec un super Reed Sheppard, les Rockets renversent les Warriors

Même sans Kevin Durant, les Rockets sont venus s’imposer sur le parquet de Warriors avec un Reed Sheppard étincelant : 31 points, 9 rebonds, 5 passes et 2 contres. Golden State a compté jusqu’à 14 points d’avance avant de craquer au retour des vestiaires.

Les Warriors avaient pourtant débuté la rencontre de la meilleure des manières avec un 5 sur 5 aux tirs après quatre minutes de jeu pour mener 14-6. Stephen Curry fait tourner la boutique, et Jimmy Butler et Draymond Green sont déchaînés. Côté Rockets, Reed Sheppard surnage avec trois paniers primés, et son énergie est contagieuse (20-14). Alperen Sengun est laissé seul face à Draymond Green et il l’enfonce jusqu’au cercle à plusieurs reprises. Après 12 minutes, les Warriors mènent toujours, 25-22.

Jimmy Butler ouvre les hostilités dans le deuxième quart-temps avec un And-1, et Brandin Podziemski l’épaule à 3-points (31-24). Stephen Curry, discret jusque-là, se chauffe le poignet avec un panier à 10 mètres, et les Warriors maitrisent leur sujet (38-32). À Houston, Amen Thompson fait apprécier son toucher et son “hang time” avec un superbe panier avec la planche.

C’est encore lui qui part au alley-oop pour réduire l’écart à un petit point (43-42). Mais derrière, il écope d’une faute Flagrant 1 sur Will Richard. Le rookie met ses lancers, puis frappe à 3-points. Curry l’imite et en une minute, les Warriors font le break (55-44) pour finalement atteindre la pause avec 12 points d’avance (59-47).

Will Richard tient la baraque

Après la pause, c’est toujours ce même Richard qui fait la différence face à des Rockets qui cherchent un second souffle (63-49). Alperen Sengun relance la machine avec un “move” à la Jokic ou à la Nowitzki : un fadeaway sur une jambe. Curry effacé, Quinten Post maintient l’écart (72-62) mais les Warriors sont en danger car Reed Sheppard se réveille. Le “sophomore” des Rockets enchaîne un tir à mi-distance, une interception sur Curry puis un 3-points pour remettre les Rockets dans le match (72-67).

À l’entame du 3e quart-temps, il n’y a plus qu’une possession d’écart (76-74), et les Rockets l’entament par un 9-0 pour climatiser la salle ! Il y a une grosse différence de rythme entre les deux formations, mais aussi de variété dans les attaques. A Houston, Sengun peut frapper près du cercle, tandis que Jae’Sean Tate sanctionne dans le corner.

Mais les Warriors n’abdiquent pas. Jimmy Butler qui relance la machine, et ça inspire Brandin Podziemski et Will Richard. Au point que Golden State State repasse devant (89-88).

Sauf que Reed Sheppard est intenable. Il vient une nouvelle fois frapper à 4-5 mètres, puis il envoie Amen Thompson au alley oop (97-91). Jimmy Butler entretient l’espoir, imité par Moses Moody à 3-points (102-100). Mais Reed Sheppard ne tremble pas aux lancers-francs, et les Rockets s’imposent 104-100.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Entorse pour Gary Payton II. Les années se suivent et se ressemblent pour Gary Payton II, obligé de rejoindre les vestiaires avant tout le monde à cause d’une entorse de la cheville contractée en premier quart-temps. Sa défense aurait été bien précieuse pour freiner Reed Sheppard…

– Stephen Curry blessé. Difficile de savoir quand Stephen Curry s’est blessé, mais on l’a vu se plaindre de sa cuisse droite lors d’un temps-mort en toute fin de match. Clairement, il n’était pas lui-même dans cette partie, avec un 4 sur 13 aux tirs et 7 balles perdues. Les Warriors ont annoncé qu’il allait passer une IRM.

– Reed Sheppard confirme. Déjà auteur de 27 points face aux Nuggets, l’arrière des Rockets s’offre un record personnel face aux Warriors avec 31 points à 12 sur 25 aux tirs, 9 rebonds, 5 passes et 2 contres ! Sa spécialité, c’est le “pull-up jumper” à 4-5 mètres et il a plusieurs fois créé la distance avec son défenseur pour frapper vers la ligne des lancers-francs. Hyperactif, il intercepte, contre, se bat au rebond… Un match référence.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.