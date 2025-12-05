Au tour de Draymond Green de se blesser

Les stars NBA continuent de tomber comme des mouches, et à Golden State, Draymond Green a rejoint Stephen Curry et Jimmy Butler à l’infirmerie. L’intérieur All-Star s’est blessé au pied droit dans le deuxième quart-temps de la rencontre face aux Sixers, et il n’est plus revenu en jeu.

À ESPN, il a expliqué que la douleur ressemblait à l’entorse subie la semaine dernière face aux Blazers lorsque Donovan Clingan lui était retombé dessus. Sorti de la salle avec une botte de protection, Draymond Green a précisé qu’il s’attendait à jouer les prochains matchs malgré la douleur.

Du côté de Steve Kerr, on s’est toutefois montré bien plus prudent. Le coach des Warriors a ainsi reconnu qu’il n’avait pas d’info précise sur la blessure de son leader défensif, mais que le staff serait très prudent. Surtout si Draymond Green a aggravé son entorse lors de cette action apparemment anodine.

Golden State Warriors forward Draymond Green is out for the remainder of tonight’s game with a right foot injury. pic.twitter.com/dbg7mHmDfE — Michael Scotto (@MikeAScotto) December 5, 2025

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GS 79 13:26 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9 2013-14 GS 82 21:55 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GS 79 31:31 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GS 81 34:40 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GS 76 33:39 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GS 70 32:40 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GS 66 31:17 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GS 43 28:25 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GS 63 31:28 44.7 27.0 79.5 0.9 6.2 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0 2021-22 GS 46 28:53 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GS 73 31:28 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GS 55 27:05 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 2024-25 GS 68 29:10 42.4 32.5 68.7 1.1 5.0 6.1 5.6 3.2 1.5 2.6 1.0 9.0 2025-26 GS 19 29:06 38.3 33.3 61.9 0.8 5.4 6.3 5.7 3.8 0.8 3.1 0.8 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.