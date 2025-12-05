Au tour de Draymond Green de se blesser

Les stars NBA continuent de tomber comme des mouches, et à Golden State, Draymond Green a rejoint Stephen Curry et Jimmy Butler à l’infirmerie. L’intérieur All-Star s’est blessé au pied droit dans le deuxième quart-temps de la rencontre face aux Sixers, et il n’est plus revenu en jeu.
À ESPN, il a expliqué que la douleur ressemblait à l’entorse subie la semaine dernière face aux Blazers lorsque Donovan Clingan lui était retombé dessus. Sorti de la salle avec une botte de protection, Draymond Green a précisé qu’il s’attendait à jouer les prochains matchs malgré la douleur.
Du côté de Steve Kerr, on s’est toutefois montré bien plus prudent. Le coach des Warriors a ainsi reconnu qu’il n’avait pas d’info précise sur la blessure de son leader défensif, mais que le staff serait très prudent. Surtout si Draymond Green a aggravé son entorse lors de cette action apparemment anodine.
Golden State Warriors forward Draymond Green is out for the remainder of tonight’s game with a right foot injury. pic.twitter.com/dbg7mHmDfE
— Michael Scotto (@MikeAScotto) December 5, 2025
|Draymond Green
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2012-13
|GS
|79
|13:26
|32.7
|20.9
|81.8
|0.7
|2.6
|3.3
|0.7
|2.0
|0.5
|0.6
|0.3
|2.9
|2013-14
|GS
|82
|21:55
|40.7
|33.3
|66.7
|1.0
|3.9
|5.0
|1.9
|2.8
|1.2
|1.1
|0.9
|6.2
|2014-15
|GS
|79
|31:31
|44.3
|33.7
|66.0
|1.4
|6.7
|8.2
|3.7
|3.2
|1.6
|1.7
|1.3
|11.7
|2015-16
|GS
|81
|34:40
|49.0
|38.8
|69.6
|1.7
|7.8
|9.5
|7.4
|3.0
|1.5
|3.2
|1.4
|14.0
|2016-17
|GS
|76
|33:39
|41.8
|30.8
|70.9
|1.3
|6.6
|7.9
|7.0
|2.9
|2.0
|2.4
|1.4
|10.2
|2017-18
|GS
|70
|32:40
|45.4
|30.1
|77.5
|1.1
|6.6
|7.6
|7.3
|2.6
|1.4
|2.9
|1.3
|11.0
|2018-19
|GS
|66
|31:17
|44.5
|28.5
|69.2
|0.9
|6.4
|7.3
|6.9
|3.0
|1.4
|2.6
|1.1
|7.4
|2019-20
|GS
|43
|28:25
|38.9
|27.9
|75.9
|0.5
|5.7
|6.2
|6.2
|2.6
|1.4
|2.3
|0.8
|8.0
|2020-21
|GS
|63
|31:28
|44.7
|27.0
|79.5
|0.9
|6.2
|7.1
|8.9
|3.1
|1.7
|3.0
|0.8
|7.0
|2021-22
|GS
|46
|28:53
|52.5
|29.6
|65.9
|1.0
|6.3
|7.3
|7.0
|3.0
|1.3
|3.0
|1.1
|7.5
|2022-23
|GS
|73
|31:28
|52.7
|30.5
|71.3
|0.9
|6.3
|7.2
|6.8
|3.1
|1.0
|2.8
|0.8
|8.5
|2023-24
|GS
|55
|27:05
|49.7
|39.5
|73.0
|1.4
|5.9
|7.2
|6.0
|3.0
|1.0
|2.5
|0.9
|8.6
|2024-25
|GS
|68
|29:10
|42.4
|32.5
|68.7
|1.1
|5.0
|6.1
|5.6
|3.2
|1.5
|2.6
|1.0
|9.0
|2025-26
|GS
|19
|29:06
|38.3
|33.3
|61.9
|0.8
|5.4
|6.3
|5.7
|3.8
|0.8
|3.1
|0.8
|8.3
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.