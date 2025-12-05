Dans un final dingue, le duo Edgecombe-Maxey terrasse les Warriors à la dernière seconde !

Ce Sixers – Warriors a offert un des “money time” les plus dingues de cette première partie de saison, pour le plus grand bonheur de Philadelphie, vainqueur 99-98. Mais il a fallu plusieurs exploits dans les derniers instants pour se sortir de ce qui serait resté comme un énorme gâchis.

Les Warriors débutent la rencontre sans Stephen Curry, absent du “road trip” de Golden State, ni Jimmy Butler, touché au genou lors du dernier match face au Thunder. Et cela se sent d’entrée de jeu. Les visiteurs, sans automatismes, passent complètement à côté de leur premier quart-temps. Titulaire alors qu’il était annoncé incertain, Joel Embiid se signale. Puis Tyrese Maxey prend le match à son compte, et fait craquer les Warriors presque à lui seul. L’attaque de Golden State manque de tout : du rythme, de l’adresse (4/24 dans le premier quart, dont 2/15 à 3-points), de liant… De 5-5, le score passe à 27-5 pour les Sixers.

Les Sixers ont mené de 24 points…

Moses Moody tente bien de lancer le match des siens, alors que la défense californienne redonne un peu d’allant aux joueurs de la Baie. Mais Philadelphie est en maîtrise, même quand Maxey souffle sur le banc. Quentin Grimes prend le relais au scoring, et Dominick Barlow amène une grosse activité. Ce qui se dirigeait vers une soirée pénible vire au cauchemar pour les Warriors alors que Draymond Green rejoint le banc en boitant bas après un contact en apparence anodin. Jared McCain se charge de mettre un peu plus Golden State sous l’eau de loin peu avant la sirène de la mi-temps, +22 Sixers (56-34).

L’écart va grimper jusqu’à 24 unités dans le troisième quart-temps, alors que Tyrese Maxey signe un nouveau coup de chaud avec trois tirs derrière l’arc en moins de deux minutes (67-43). Face à l’apathie des siens, Steve Kerr change tout. L’entraîneur des Warriors tente un défense de zone et lance sa rotation, qui s’était déjà montrée convaincante contre Oklahoma City. Et cela marche. De’Anthony Melton est saignant pour son premier match après sa grave blessure au genou. Le cinq avec Pat Spencer, Quinten Post, Seth Curry, ou Buddy Hield montre bien plus d’énergie.

72 dernières secondes de folie !

Alors Steve Kerr insiste, ajoute Gui Santos – qui n’était pas encore entré en jeu – dans l’équation. Et le match bascule. La dynamique est complètement en faveur des joueurs “de bout du banc” des Warriors, et Philadelphie passe cinq longues minutes sans mettre le moindre point ! De’Anthony Melton ramène le match à une possession pour conclure un 15-0 Golden State dans Xfinitiy Mobile Arena estomaquée.

Post, Santos, puis Spencer de loin pensent même faire le plus dur, les Warriors mènent de quatre points à 1 minute 12 de la fin (94-98). Mais ce match n’a pas fini d’être irrationnel.

Grimes ramène les siens à un point d’un 2+1 quasi instantané. Adem Bona a dans la foulée les lancers-francs pour remettre les siens aux commandes, mais il signe un 0/2 à 40 secondes du terme. Les Warriors ont encore un point d’avance et la remise en jeu à 10,1 secondes de la fin, mais VJ Edgecombe intercepte le ballon ! Le dernier tir est pour Maxey, qui manque à mi-distance, mais Edgecombe surgit encore pour transformer le airball en claquette victorieuse avec seulement neuf dixièmes sur l’horloge.

Juste assez pour que Buddy Hield n’envoie une passe de quarterback à De’Anthony Melton… Mais son lay-up est claqué contre la planche par le retour monstrueux de Tyrese Maxey ! Les Sixers peuvent hurler leur joie, ils viennent de remporter un des rencontres qui devrait rester parmi les plus folles de la saison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un money time de feu. Il y a tout eu : de la tension, avec deux challenges réussis ans la dernière minute, un suspense au couteau, et des actions héroïques de Edgecombe puis Maxey pour sauver les Sixers. Il n’en fallait pas moins pour rattraper un passage à vide terrible et tout renverser à l’ultime moment.

– Les “coiffeurs” des Warriors font encore le travail. Déjà très amoindri, Golden State n’a pas non plus été aidé par la prestation sans saveur de ses titulaires (1/8 en 18 minutes pour Al Horford, 2/8 en 20 minutes pour Brandin Podziemski). Heureusement ceux que l’on pensait tout au fond de la rotation de Steve Kerr sont une nouvelle fois venus à la rescousse, à l’image de l’épatant Pat Spencer (16 points à 5/8, 4 rebonds, 4 passes). Le banc cumule 67 des 98 points et aurait pu être l’histoire de ce match.

– Golden State glisse dans le négatif et perd Draymond Green. Avec ce deuxième revers de rang, les Warriors basculent sous les 50 % de victoires (11-12) et voient un petit écart se creuser avec le Top 6 (3,5 victoires d’écart avec les Wolves). La sortie de Draymond Green, qui a quitté la salle le pied dans une botte de protection peut laisser craindre une nouvelle absence d’un leader dans les jours, voire semaines à venir.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.