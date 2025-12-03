Stephen Curry absent une semaine de plus

Les Warriors ont bien récupéré un Curry avec la première (réussie) de Seth mardi contre le Thunder. Mais ils vont devoir faire sans le grand frère Stephen pour encore quelques jours. Steve Kerr a ainsi annoncé que sa star ne serait pas de la série de matchs à l’extérieur qui attend l’actuel huitième de la Conférence Ouest.

Blessé à la cuisse contre les Rockets le 26 novembre dernier, Stephen Curry devait initialement manquer une semaine de compétition. Mais les Warriors préfèrent rester prudents avec leur leader, qui ne sera pas aligné lors des trois prochaines rencontres à Philadelphie jeudi, Cleveland samedi et Chicago dimanche.

« Il va rester à la maison » a expliqué Steve Kerr en conférence de presse. « Il est encore loin de pouvoir disputer un back-to-back, et on ne joue pas avant le vendredi suivant. Donc c’était totalement sensé qu’il reste ici avec Rick (Celebrini, responsable de la santé et et de la performance des Warriors), fasse sa rééducation ici, en espérant être prêt pour le match contre Minnesota vendredi. »

Les Warriors ont un trou de cinq jours dans leur calendrier à la fin de la semaine, et ont voulu tirer profit de cette coupure pour offrir un peu plus de temps de récupération à Stephen Curry. Son absence pourrait toutefois être préjudiciable, alors que la franchise de la Baie fait actuellement du surplace (8e à l’Ouest, 11 victoires – 11 défaites) et que Jimmy Butler est lui aussi sorti sur blessure mardi contre Oklahoma City, touché au genou.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GS 16 31:04 47.1 39.1 91.9 0.3 3.4 3.7 4.0 2.2 1.3 3.1 0.6 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.