L’impitoyable Shai Gilgeous-Alexander évite le hold-up des Warriors

Malgré neuf points d’un Brandin Podziemski (17 points, 4 rebonds, 4 passes) incisif lors des six premières minutes du match, le Thunder contrôle les débats (22-15). Le « Big Three » d’OKC marque 24 des 32 points de leur équipe, et il faut le 3/3 de loin de Buddy Hield (13 points) en sortie de banc pour garder les Warriors en embuscade (32-26).

Le réveil de Jimmy Butler et l’entrée de Seth Curry (14 points), tout juste signé, donnent de l’énergie au Chase Center mais Jalen Williams (22 points, 6 passes), Ajay Mitchell (10 points) et Aaron Wiggins (11 points) répondent par un 16-5 pour mettre le Thunder à +13 (50-37). La défense d’OKC met les Warriors sous l’éteignoir et Shai Gilgeous-Alexander les fait payer de l’autre côté. À la pause, le champion en titre est à +19 (63-44) !

Les Warriors reviennent dans le coup

Alors que Jimmy Butler reste aux vestiaires à la mi-temps pour cause de cheville gauche douloureuse, l’écart atteint +22 (69-47). On se dirige alors vers une victoire aisée du Thunder mais les Warriors n’abdiquent pas.

Leur défense de zone et leur intensité défensive provoquent huit pertes de balle d’OKC, et leur attaque trouve du rythme. Draymond Green (13 points, 9 rebonds, 4 passes), Gary Payton II (13 points, 5 rebonds, 5 passes) et Jonathan Kuminga se réveillent, mais c’est bien le trio Seth Curry – Pat Spencer – Buddy Hield qui permet à Golden State de passer un 35-14 à leur adversaire pour relancer le match (83-82) !

SGA prend alors tout de suite ses responsabilités, marquant 7 des 10 derniers points du Thunder dans le troisième quart temps, mais un 3-points à une main et au buzzer de Podziemski garde l’énergie des Warriors intacte (91-88).

Shai Gilgeous-Alexander passe en mode MVP

Un 3-points de Seth Curry met les deux équipes dos à dos, et un autre de Gary Payton II donne leur premier avantage aux Warriors depuis les premières minutes du match, alors que le dernier de Draymond Green fait exploser le Chase Center (103-99). Le retour de Shai Gilgeous-Alexander relance OKC mais c’est Pat Spencer (17 points, 6 passes), le troisième meneur de Golden State, qui tient la dragée haute au MVP.

Après Chet Holmgren (21 points, 8 rebonds), c’est SGA qui prend le money time à son compte. Il marque cinq points et délivre deux passes décisives pour mener un 15-4 de son équipe (114-107) ! Draymond Green tente de lancer un dernier comeback de Golden State mais Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams permettent au Thunder de s’en sortir de justesse pour aller chercher une 13e victoire de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les pertes de balle en facteur X. Dans une première mi-temps dominée par le Thunder, les Warriors ont perdu 11 ballons face aux tentacules de la défense d’OKC. Les hommes de Mark Daigneault en ont profité pour marquer 16 points sur ces pertes de balles et prendre 22 points d’avance. Tout s’est inversé par la suite. Embourbé dans la zone 2-3 de Golden State, le Thunder a perdu 9 ballons lors des 16 premières minutes de la deuxième mi-temps, donnant 15 points aux Warriors. Les Dubs sont alors passés de -22 à +4, avant de manquer de jus face à un SGA décisif.

– La promenade de Shai Gilgeous-Alexander. 38 points à 13/21 aux tirs, et aucun ballon perdu. Le MVP a fait ce qu’il a voulu dans la défense de Golden State. Tel un métronome, il a marqué 10 points en premier quart temps, 8 en deuxième, 13 en troisième pour limiter la casse, et 7 dans les cinq dernières minutes pour tuer le match. Que ce soit Moses Moody, Gary Payton II ou Jonathan Kuminga, aucun Warrior n’a pu rendre la vie difficile au MVP. Il a trouvé les tirs qu’il souhaitait quand il le voulait. Et ces derniers sont venus à des moments cruciaux pour éviter une deuxième défaite. SGA a mis son équipe sur son dos, refusant de laisser filer la rencontre.

– Le banc de Golden State a failli réaliser le hold-up. Alors qu’ils auraient pu baisser les bras, comme ils l’ont fait à Oklahoma City début novembre, les Warriors se sont battus comme des diables pour revenir dans le match, sans Stephen Curry ni Jimmy Butler en deuxième mi-temps, et être à deux doigts de l’emporter. Pat Spencer, Gary Payton II et Buddy Hield ont tous dépassé la barre des dix points, mais la palme revient à Seth Curry. Pour son premier match de la saison avec les Warriors, le frère de Stephen a marqué 14 points en 18 minutes à 6/7 aux tirs !