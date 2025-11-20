Jonathan Kuminga reste la clé (et le problème ?) des Warriors

Les Warriors et Jonathan Kuminga se sont toisés tout l’été, jusqu’à ce que l’ailier prolonge finalement pour 48.5 millions de dollars sur deux ans, avec une deuxième année en « team option ».

Le « training camp » venait de commencer et cette solution confirme le dilemme que pose toujours le joueur de 23 ans. Alors qu’il débute sa cinquième saison dans la Baie, Steve Kerr ne lui fait toujours pas confiance dans son système basé sur le mouvement et les lectures, et trouve qu’il n’est pas complémentaire de Jimmy Butler et Draymond Green, deux shooteurs faibles. Le problème, c’est aussi que les vieillissants Warriors ont besoin de jeunes joueurs capables d’apporter de l’impact physique, et c’est Jonathan Kuminga qui a le plus d’armes pour y parvenir…

Le mettre en avant ?

Ce début de saison résume finalement assez bien le mariage tremblotant entre le joueur et sa franchise. De belles promesses lorsque le Congolais est agressif offensivement et actif défensivement, et pas mal de frustration lorsqu’il s’isole de ses coéquipiers et multiplie les pertes de balle ainsi que les oublis défensifs.

Et Steve Kerr continue d’alterner entre la carotte et le bâton, avec des compliments publics mais également des critiques (plus privées) ainsi qu’une rétrogradation sur le banc avant sa blessure au genou.

« Nous devons mettre Steph, Jimmy et Draymond dans une position qui leur permette de réussir », justifie ainsi le coach de Golden State. « C’est ce qui permet de gagner dans cette ligue. Tout le monde construit autour de ses deux ou trois meilleurs joueurs. En se demandant comment nous pouvons les soutenir et les mettre en valeur ? »

Et c’est bien la question pour Jonathan Kuminga, dont il n’arrive pas à trouver la bonne réponse.

« Devinez ce que nous pouvons faire quand il sort du banc ? » demande Draymond Green. « Le mettre en avant. C’est ce dont il a besoin. Mais cela prend du temps. Il n’y a pas eu d’entraînement. Il a son problème de genou. Retrouvons la forme et nous y arriverons. La saison est longue. Il va nous aider à gagner un paquet de matchs. »

Les points ne font pas tout

Pour Steve Kerr, il faut pour cela que Jonathan Kuminga attaque le cercle en évitant ses tirs à mi-distance à la fin de l’horloge qui sont peu efficaces, et qu’il se place au bon endroit en attaque. Mais pour Jimmy Butler, son coéquipier doit également comprendre que son rendement ne sera pas uniquement jugé par les points.

« Il doit vraiment comprendre que cela ne veut pas seulement dire qu’il doit marquer des points. Parce que cela ne me dérange pas de rester en retrait et de le laisser faire son truc. Je peux rester dans le ‘Dunker Spot’, faire des écrans. Cela ne me dérange pas. Mais vous savez ce qu’on doit faire ? » demande-t-il. « Gagner, putain. C’est tout. Peu importe ce qu’on veut faire, ça me va. Mais ça a intérêt à nous mener à la victoire. Je me fous du reste. »

Pour gagner, les Warriors savent qu’ils ont besoin de l’impact de Jonathan Kuminga. Même si cela fait des années que le club cherche la meilleure façon de l’utiliser. Au pire, il peut être échangé à partir du 15 janvier prochain. Mais ce serait un bel aveu d’échec, et pas sûr que ça rende l’équipe plus compétitive à court terme.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GS 70 16:56 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GS 67 20:48 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GS 74 26:20 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GS 47 24:20 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3 2025-26 GS 13 27:42 47.8 32.4 77.1 1.6 5.0 6.6 2.8 1.9 0.4 2.7 0.3 13.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.