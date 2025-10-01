Jonathan Kuminga prolonge chez les Warriors !

C'est la fin d'un long, très long feuilleton à Golden State. ESPN annonce en effet que Jonathan Kuminga prolonge finalement avec la franchise qui l'a drafté en 2021 (en 7e position). Acceptant un contrat de 48.5 millions de dollars sur deux ans.

Néanmoins, sa deuxième année ne sera qu'une « team option », permettant aux Warriors (voire une autre équipe…) de l'utiliser pour mieux négocier un nouveau contrat. De quoi contenter le joueur, qui obtient donc 48.5 et non pas 40 millions de dollars sur deux ans, ou 75 millions de dollars sur trois ans. En revanche, il ne récupère pas la « player option » qu'il convoitait tant, même si c'est toujours beaucoup plus d'argent que le montant de sa « qualifying offer » (7.9 millions de dollars).

Mais cela ne signifie pas pour autant que Jonathan Kuminga restera durablement à Golden State, puisqu'il est probable qu'il soit échangé en cours de saison (à Sacramento ?). Il ne pourra pas l'être avant le 15 janvier prochain et, d'ici-là, il va jouer pour faire remonter sa valeur sur le marché. Et aussi donner tort aux dirigeants californiens, qui n'ont pas voulu s'aligner sur ses exigences…

C'est en tout cas la fin de l'incertitude pour les Warriors, qui vont désormais pouvoir se mettre au travail en étant au complet, car le Congolais avait déjà raté la reprise. Ils possèdent 14 joueurs sous contrat et ils ont encore de la marge pour en signer un (Seth Curry ?), mais il faudra attendre la mi-novembre pour le faire.

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l'un de ses joueurs, afin qu'il termine son bail ou qu'il devienne « free agent » avec un an d’avance.

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses joueurs dans la dernière année de son contrat rookie. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet d’en faire un « free agent protégé » et de s’aligner sur n’importe quelle offre faite au joueur par une autre franchise. Si le joueur signe ensuite cette «qualifying offer », il est automatiquement libre l'été suivant et son équipe ne pourra alors pas s’aligner sur une offre.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GOS 47 24 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.