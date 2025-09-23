Les Warriors gardent une place pour Seth Curry

Le feuilleton Kuminga continue de bloquer tout recrutement des Warriors, qui n'ont que 9 joueurs sous contrat ! Il reste donc six places à prendre, et Marc Stein confirme que cinq d'entre elles sont réservées à Al Horford, De'Anthony Melton, Gary Payton, le rookie Will Richard et… Seth Curry ! La 6e, et dernière, est évidemment pour Jonathan Kuminga, s'il prolonge ou s'il accepte de jouer pour la “qualifying offer”.

Frère cadet de Stephen Curry, Seth évoluait la saison passée aux Hornets où il avait confirmé son impressionnante adresse à 3-points : 45,6%. Aucun autre joueur n'a fait mieux la saison passée, et sa présence sur le parquet permettra d'écarter le jeu au maximum pour son frère, mais aussi Jimmy Butler, voire Jonathan Kuminga.

Une première tentative en 2013

Si la rumeur se confirme, les frères Curry pourraient donc se retrouver, ensemble, sous le même maillot, sur un parquet. Dans un match officiel, ce n'est jamais arrivé, mais il faut se souvenir qu'il y a 12 ans, les Warriors avaient invité Seth à leur camp, et il avait disputé des rencontres de présaison avant d'être coupé.

Ce n'est que deux ans plus tard que Seth avait vraiment lancé sa carrière, d'abord aux Kings, puis aux Mavericks.

Seth Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 * All Teams 2 7 33.3 100.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.5 2013-14 * CLE 1 9 33.3 100.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 2013-14 * MEM 1 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2014-15 PHX 2 4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2015-16 SAC 44 16 45.5 45.0 83.3 0.2 1.2 1.4 1.5 0.9 0.5 0.8 0.1 6.8 2016-17 DAL 70 29 48.1 42.5 85.0 0.4 2.2 2.6 2.7 1.8 1.1 1.3 0.1 12.8 2018-19 POR 74 19 45.6 45.0 84.6 0.4 1.3 1.6 0.9 1.3 0.5 0.8 0.2 7.9 2019-20 DAL 64 25 49.5 45.2 82.5 0.4 1.8 2.3 1.9 1.8 0.6 1.0 0.1 12.4 2020-21 PHL 57 29 46.7 45.0 89.6 0.2 2.2 2.4 2.7 1.7 0.8 1.1 0.1 12.5 2021-22 * All Teams 64 33 48.7 42.2 87.2 0.3 2.8 3.1 3.6 2.3 0.8 1.7 0.2 15.0 2021-22 * PHL 45 35 48.5 40.0 87.7 0.4 3.0 3.4 4.0 2.2 0.8 1.9 0.2 15.0 2021-22 * BRK 19 30 49.3 46.8 85.7 0.2 2.4 2.6 2.6 2.5 0.9 1.3 0.2 14.9 2022-23 BRK 61 20 46.3 40.5 92.7 0.2 1.4 1.6 1.6 1.6 0.6 0.8 0.1 9.2 2023-24 * All Teams 44 14 39.2 35.2 90.3 0.4 1.1 1.5 1.0 0.9 0.5 0.5 0.1 5.1 2023-24 * DAL 36 13 37.2 36.3 89.5 0.4 1.0 1.4 0.8 0.9 0.5 0.4 0.1 4.3 2023-24 * CHA 8 20 44.1 32.1 91.7 0.4 1.6 2.0 1.8 0.9 0.6 0.6 0.4 9.0 2024-25 CHA 68 16 47.8 45.6 84.6 0.4 1.3 1.7 0.9 0.9 0.4 0.5 0.1 6.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.