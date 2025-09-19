Jonathan Kuminga veut une « player option »… ou il signera la « qualifying offer »

Il y a quelques jours, ESPN avait détaillé de façon très précise les négociations en cours entre les Warriors et Jonathan Kuminga. Nul besoin de trop s'interroger sur l'origine de ces informations puisque Aaron Turner, l'agent de l'ailier, a confirmé tous les points évoqués… dans le podcast « The Hoop Collective » d'ESPN.

L'idée générale, c'est que le Congolais et son club sont conscients que la situation n'est idéale pour aucun des deux camps. Jonathan Kuminga n'est pas très complémentaire de Jimmy Butler et Draymond Green, alors Steve Kerr ne peut pas lui promettre un rôle défini et constant. Mais les Warriors n'ont pas d'offre intéressante pour le 7e choix de la Draft 2021. De quoi bloquer les négociations, à quelques jours du « training camp ».

Pour Aaron Turner, Golden State doit faire des concessions : soit accepter de lâcher Jonathan Kuminga, même si l'échange paraît décevant ; soit lui offrir une sécurité financière pour compenser l'instabilité de sa situation.

« Si [les Warriors] veulent gagner à court terme, s'ils veulent un joueur heureux et traité équitablement alors qu'il a un rôle important dans cette équipe, nous pensons que, pour aller de l'avant, ils doivent lui donner une ‘player option' », explique l'agent. « Sa valeur comme monnaie d'échange baisse certes un peu. Mais si vous êtes concentrés sur le présent, vous lui donnez cette option. Vous n'obtenez pas un accord parfait, mais vous obtenez un accord correct et il se sent respecté pour ce qu'il obtient, et nous pouvons tous passer à autre chose et nous concentrer sur la victoire, en aidant Steph [Curry]. »

Le meilleur ailier de moins de 35 ans disponible l'été prochain ?

Le problème, c'est que les Warriors refusent toujours d'inclure une « player option » dans leurs offres à Jonathan Kuminga, dans l'optique évidente de pouvoir l'échanger en cours de saison.

« Il va encore devoir sacrifier son jeu dans sa cinquième année », continue Aaron Turner. « En plus de cela, il pourrait être transféré. Il le sait. Nous le savons. Ils le savent. Enfin, nous avons exploré toutes les options. Moi-même, Mike Dunleavy, pouvons-nous trouver un transfert qui fonctionne ? »

Et si aucun transfert ne se matérialise, et que Jonathan Kuminga ne se satisfait pas des offres (75.2 millions de dollars sur trois ans, avec une troisième année en « team option », est-il vraiment prêt à accepter la « qualifying offer » de 7.9 millions de dollars, afin de prolonger une saison mais d'être libre l'été prochain ?

« Si JK fait ce choix, il a des avantages, non ? » conclut Aaron Turner. « Nous en avons discuté. Il ne peut pas être échangé. Il devient ‘free agent' non protégé (l'été prochain). Les gens vont dire : ‘Oui mais Aaron, il n'y aura même pas 10 ou 12 équipes [avec de la marge salariale]'. D'accord, mais il y aura six équipes avec de la marge salariale pour récupérer le meilleur ailier de moins de 35 ans disponible. Il y a donc beaucoup d'avantages. »

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GOS 47 24 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.