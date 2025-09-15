Le bras de fer se poursuit entre Jonathan Kuminga et les Warriors

Alors que Cam Thomas a décidé de miser sur lui-même à Brooklyn et que Josh Giddey a lui prolongé pour 100 millions de dollars sur quatre ans à Chicago, Jonathan Kuminga est toujours en négociations avec Golden State.

Deux mois et demi après l'ouverture de la « free agency », l'ailier fort et les Warriors sont toujours engagés dans un bras de fer, où chacun attend que l'autre hisse le drapeau blanc…

D'après les informations d'ESPN, Golden State a proposé la semaine dernière un contrat de 75.2 millions de dollars sur trois ans au Congolais, la troisième année étant une « team option » que le club pourrait donc activer ou pas. Cette question de la « team option » est centrale pour les Warriors, qui ne veulent pas actuellement promettre de gros salaire après l'été 2027, date de la fin des contrats de Stephen Curry, Jimmy Butler et Draymond Green.

Soit ils offrent des salaires annuels dans la fourchette réclamée par Jonathan Kuminga et son agent, et ils incluent alors une « team option » dans la deuxième ou troisième année, soit ils offrent un contrat totalement garanti (54 millions de dollars sur trois ans) mais avec un salaire annuel bien plus faible.

L'idée, bien sûr, c'est de ne pas se retrouver avec un contrat « toxique », impossible à échanger si Steve Kerr ne parvient toujours pas à trouver un vrai rôle à son ailier fort durant la prochaine saison.

Évidemment, du côté du joueur et de ses conseillers, on cherche au contraire à récupérer des leviers de contrôle, et on réclame plutôt 82 millions de dollars sur trois ans, avec une « player option » sur la troisième année. Une idée qui n'emballe pas la franchise de la Baie, qui doit aussi contrôler le montant de la première année du contrat.

Al Horford, De'Anthony Melton, Gary Payton II et Seth Curry attendent ainsi que la situation autour de Jonathan Kuminga se règle pour rejoindre les Warriors, mais ils ne pourront tous signer que si l'ailier fort paraphe un bail qui ne dépasse pas les 22.5 millions de dollars la première année. Des deux côtés, les calculettes sont donc sorties, et personne n'a pour l'instant cédé, alors que le « training camp » se rapproche dangereusement.

Jonathan Kuminga finira-t-il par accepter la « qualifying offer » de 8 millions de dollars sur un an afin de devenir « free agent » non protégé l'été prochain ? Les Warriors lâcheront-ils du lest, de peur de perdre leur joueur sans contrepartie dans un an ? Un « sign-and-trade » est-il encore possible, vers les Suns ou les Kings ?

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GOS 47 24 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.