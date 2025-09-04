Cam Thomas reste à Brooklyn… pour être libre l’été prochain

Bloqués dans la même situation, celle d'être des joueurs libres mais protégés par leur franchise, Josh Giddey, Jonathan Kuminga, Quentin Grimes et Cam Thomas ont animé les rumeurs depuis plusieurs semaines sans aucun dénouement à la clé. Finalement, c'est le dernier cité qui est le premier à débloquer sa situation.

ESPN nous apprend en effet que l'arrière a signé la « qualifying offer » de 5.9 millions de dollars pour 2025/26. Les deux camps n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un nouveau contrat puisque la franchise n'avait mis que deux ans et 28 millions de dollars sur la table alors que le joueur espérait, lui, autour de 20 ou 30 millions par an.

Face à ce blocage, Cam Thomas a choisi cette option de la « qualifying offer ». Ainsi, il reste un an de plus à Brooklyn, deviendra totalement libre à l'été 2026 et parie sur lui-même, en espérant faire une grosse saison pour faire enfin sauter la banque lors de la prochaine intersaison.

LEXIQUE

Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses joueurs dans la dernière année de son contrat rookie. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet d’en faire un “free agent protégé” et de s’aligner sur n’importe quelle offre faite au joueur par une autre franchise. Si le joueur signe ensuite cette “qualifying offer”, il est automatiquement libre l'été suivant et son équipe ne pourra alors pas s’aligner sur une offre.

Cam Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BRK 67 18 43.3 27.0 82.9 0.2 2.2 2.4 1.2 1.0 0.5 0.8 0.1 8.5 2022-23 BRK 57 17 44.1 38.3 86.8 0.1 1.5 1.7 1.4 1.0 0.4 1.1 0.1 10.6 2023-24 BRK 66 31 44.2 36.4 85.6 0.4 2.8 3.2 2.9 2.1 0.7 1.9 0.2 22.5 2024-25 BRK 25 31 43.8 34.9 88.1 0.6 2.7 3.3 3.8 1.8 0.6 2.5 0.1 24.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.