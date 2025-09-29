Jonathan Kuminga, le grand absent de la reprise des Warriors

Les choses commencent (enfin) à bouger du côté de Golden State. Après des semaines d'immobilisme, les Warriors ont enregistré des signatures : celle d'Al Horford, mais aussi de Gary Payton II et De’Anthony Melton, qui reviennent. Concernant le dossier Jonathan Kuminga, une nouvelle page s'ouvre alors.

ESPN confirme ainsi que le Congolais ne reviendra pas à San Francisco pour le “media day” de la franchise ce lundi. En clair, il zappe la reprise, tout comme Quentin Grimes à Philadelphie, puisqu'il n'a pas signé de contrat pour la saison prochaine.

Même si le GM, Mike Dunleavy Jr. continue de parler avec l'agent de Jonathan Kuminga, Aaron Turner, il semble très peu probable qu'un nouveau contrat soit signé d'ici mardi et le premier entraînement des Warriors.

Les options sont toujours les mêmes : deux ans supplémentaires et 45 millions de dollars ou trois ans et 75.2 millions, avec à chaque fois une « team option » pour la dernière année de contrat. Ou bien une offre sans option, mais bien moins rémunératrice avec trois ans et 54 millions de billets verts.

Al Horford ne peut pas s'entraîner tant que le dossier n'est pas terminé

Jonathan Kuminga ne veut pas de « team option » dans son contrat, ou alors contre une augmentation de salaire significative. Il aimerait un geste des Warriors, sous forme de « player option », ce que les dirigeants refusent…

Le souci, c'est que l'horloge tourne. Le joueur a jusqu'au 1er octobre, soit mercredi, pour accepter la « qualifying offer » de 7.9 millions de dollars et ainsi rester une saison de plus et être libre en 2026. Quand, du côté des possibilités de transfert, avec les Kings ou les Suns par exemple, les discussions sont au point mort.

Tant que ce dossier n'est pas officiellement bouclé, le contrat d'Al Horford ne peut pas être totalement finalisé et l'ancien intérieur de Boston ne peut pas s'entraîner…

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l'un de ses joueurs, afin qu'il termine son bail ou qu'il devienne free agent avec un an d’avance.

Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses joueurs dans la dernière année de son contrat rookie. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet d’en faire un “free agent protégé” et de s’aligner sur n’importe quelle offre faite au joueur par une autre franchise. Si le joueur signe ensuite cette “qualifying offer”, il est automatiquement libre l'été suivant et son équipe ne pourra alors pas s’aligner sur une offre.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GOS 47 24 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.