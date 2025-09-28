Al Horford s’engage avec les Warriors pour plusieurs saisons

Après quasiment trois mois d'attente, les Warriors tiennent leur première recrue, et il s'agit d'Al Horford, qui va entamer sa 19e saison en NBA. Ce n'est pas une surprise puisque l'ancien pivot des Hawks et des Celtics avait donné son accord verbal aux dirigeants de Golden State, et il attendait, patiemment, que la situation se débloque du côté de San Francisco.

Selon ESPN, Horford s'est engagé pour plusieurs saisons, et on suppose que c'est un contrat de deux ans, avec une “player option” à la fin de la première année. Il y a un mois, Jake Fisher expliquait que l'ancien All-Star devrait s'engager pour un contrat de deux ans, via la “mid-level exception“. Comme les Warriors sont dans le rouge, l'enveloppe est limitée à 5,7 millions de dollars pour la saison 2025-2026.

Sur les tablettes d'autres franchises, et notamment des Lakers, Horford débarque aux Warriors pour remplacer Kevon Looney, parti aux Pelicans, et le champion NBA 2024 devrait récupérer une place de titulaire pour épauler Draymond Green.

Cette arrivée signifie sans doute que le feuilleton Kuminga touche à sa fin, et d'autres signatures devraient suivre comme celles de Seth Curry, De'Anthony Melton et Gary Payton III.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

Mid-level exception : enveloppe d’environ 11 millions de dollars dont disposent chaque année pour recruter toutes les franchises NBA qui ne payent pas de luxury tax. Elles peuvent l’utiliser sur un ou plusieurs joueurs. Une équipe qui doit payer la luxury tax dispose seulement de 5,7 millions. Depuis 2023/24, si une équipe dépasse largement la barre haute du salary cap (de plus de 17.5 millions de dollars), elle perd sa “mid-level exception”.