Quentin Grimes et les Sixers encore loin d’un accord ?

À quand la fin du feuilleton Quentin Grimes à Philadelphie ? Comme Jonathan Kuminga à Golden State, les jours passent et la situation ne se décante pas. Selon The Athletic, les discussions ont repris cette semaine entre le camp du joueur et la franchise, mais rien ne bouge…

À tel point que l'ailier de 25 ans ne devrait pas être présent pour le Media Day des Sixers, prévu vendredi, et qu'il ne devrait pas non plus être du voyage à Abu Dhabi la semaine prochaine, pour les deux matchs de présaison face aux Knicks (2 et 4 octobre).

Les discussions devraient néanmoins se poursuivre au cours du week-end et Quentin Grimes disposerait, en l'état, de deux offres sur la table : une de 8.7 millions de dollars sur un an, autrement dit sa « qualifying offer », et une autre d'un an également mais plus élevée, afin qu'il renonce à la clause de non-transfert dont il bénéficierait automatiquement en signant sa « qualifying offer ».

Côté Sixers, on voudrait conserver le 25e choix de la Draft 2021 sur le long terme, et potentiellement sur quatre ans. L'intéressé n'est pas contre, mais cela coince financièrement (surtout sans transférer d'autres joueurs) et c'est pour cette raison que le dossier n'avance pas.

Arrivé par la petite porte en provenance de Dallas, Quentin Grimes s'était vite imposé comme LA surprise de la seconde partie de saison à Philadelphie, avec près de 22 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne (sans Joel Embiid, Paul George ni Tyrese Maxey). Le voir s'en aller sans contrepartie dans un an, alors qu'il a été préféré à Guerschon Yabusele au cours de l'été, ne serait donc pas une belle affaire de la part des dirigeants de Philly…

LEXIQUE

Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses joueurs dans la dernière année de son contrat rookie. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet d’en faire un “free agent protégé” et de s’aligner sur n’importe quelle offre faite au joueur par une autre franchise. Si le joueur signe ensuite cette “qualifying offer”, il est automatiquement libre l'été suivant et son équipe ne pourra alors pas s’aligner sur une offre.

Quentin Grimes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NYK 46 17 40.4 38.1 68.4 0.5 1.5 2.0 1.0 1.6 0.7 0.6 0.2 6.0 2022-23 NYK 71 30 46.8 38.6 79.6 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 0.7 1.0 0.4 11.3 2023-24 * All Teams 51 20 37.2 33.8 75.6 0.3 1.7 2.0 1.3 1.5 0.7 0.5 0.1 7.0 2023-24 * NYK 45 20 39.5 36.3 70.6 0.3 1.6 2.0 1.2 1.5 0.7 0.5 0.1 7.3 2023-24 * DET 6 19 21.4 14.3 90.9 0.2 1.8 2.0 2.3 1.5 0.8 1.2 0.7 5.3 2024-25 * All Teams 75 27 46.7 38.5 75.7 0.8 3.5 4.3 3.0 1.8 1.0 1.9 0.3 14.6 2024-25 * DAL 47 23 46.3 39.8 76.5 0.6 3.2 3.8 2.1 1.7 0.7 1.3 0.2 10.2 2024-25 * PHL 28 34 46.9 37.3 75.2 1.0 4.1 5.2 4.5 2.1 1.5 2.9 0.4 21.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.