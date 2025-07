Les Sixers ont préféré Quentin Grimes à Guerschon Yabusele

Guerschon Yabusele va donc jouer pour les Knicks la saison prochaine, moyennant un contrat de 12 millions de dollars sur deux ans. Courtisé par plusieurs équipes, le « Dancing Bear » a hésité avec les Nuggets. Pourtant, il aurait bien aimé prolonger aux Sixers mais il a révélé que Philadelphie n'était pas prêt à casser sa tirelire pour lui.

« Il n'y avait pas de problèmes qui me poussaient à vouloir partir » répond-il à Skweek. « S'ils voulaient me garder et qu'ils m'offraient quelque chose d'intéressant, je restais. Et s'ils voulaient que je parte, alors je partais. Je n'avais pas de rancœur ou quoi que ce soit, mais ils n'ont quasiment pas fait d'offres. Ils en ont fait une mais elle était vraiment, vraiment faible. Je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, on dirait que vous ne voulez pas que je reste'. »

Techniquement, les Sixers pouvaient offrir le même contrat que les Knicks à Guerschon Yabusele mais sans doute que Daryl Morey et les dirigeants de Philadelphie ont donné leur priorité à Quentin Grimes.

Obligés de choisir

Brillant lors de son passage aux Sixers, avec 21.9 points, 5.2 rebonds et 4.5 passes de moyenne sur les 28 matchs qu'il a disputés en Pennsylvanie, l'arrière est devenu la priorité du club, qui attend de voir la valeur du « free agent » protégé sur le marché, et ne voulait pas s'empêcher de pouvoir le garder en misant donc sur Guerschon Yabusele.

Obligés de faire un choix pour ne pas perdre l'ancien des Knicks, des Pistons et des Mavericks, les Sixers ont donc plus ou moins explicitement fait une croix sur le Français, ce que l'arrivée de Trendon Watford annonçait.

« Il n'y a pas de rancune » conclut toutefois Guerschon Yabusele. « Je leur serai toujours reconnaissant de m'avoir donné une deuxième chance (en NBA), d'avoir pu faire partie de cette franchise. »

Quentin Grimes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NYK 46 17 40.4 38.1 68.4 0.5 1.5 2.0 1.0 1.6 0.7 0.6 0.2 6.0 2022-23 NYK 71 30 46.8 38.6 79.6 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 0.7 1.0 0.4 11.3 2023-24 * All Teams 51 20 37.2 33.8 75.6 0.3 1.7 2.0 1.3 1.5 0.7 0.5 0.1 7.0 2023-24 * NYK 45 20 39.5 36.3 70.6 0.3 1.6 2.0 1.2 1.5 0.7 0.5 0.1 7.3 2023-24 * DET 6 19 21.4 14.3 90.9 0.2 1.8 2.0 2.3 1.5 0.8 1.2 0.7 5.3 2024-25 * All Teams 75 27 46.7 38.5 75.7 0.8 3.5 4.3 3.0 1.8 1.0 1.9 0.3 14.6 2024-25 * DAL 47 23 46.3 39.8 76.5 0.6 3.2 3.8 2.1 1.7 0.7 1.3 0.2 10.2 2024-25 * PHL 28 34 46.9 37.3 75.2 1.0 4.1 5.2 4.5 2.1 1.5 2.9 0.4 21.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.