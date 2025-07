Trendon Watford « sous le choc » à l’idée de jouer avec son ami Tyrese Maxey

Son intersaison a démarré par un coup de fil, celui de Nick Nurse. « Il a dit qu'il était fan de mon jeu », rapporte Trendon Watford qui n'a pas été difficile à convaincre de rejoindre les Sixers. Car au-delà d'intégrer une équipe attendue aux premières places à l'Est après une saison noire, c'est l'occasion pour lui de jouer avec l'un de ses meilleurs amis, Tyrese Maxey.

Les deux hommes de 24 ans, nés à cinq jours d'intervalle, se connaissent depuis longtemps. « On était ensemble dans un camp de lycée, je crois en troisième. Il dit que le groupe avec lequel j’étais ne lui parlait pas vraiment parce qu’il n’était pas encore très bien référencé ou je ne sais quoi. Mais à partir de ce moment-là, on s’est vraiment connectés. Ma famille connaît la sienne. On a même été colocataires pour le McDonald’s (All-American) Game », se souvient Trendon Watford.

« On a fini par vraiment accrocher », poursuit le joueur non-drafté à sa sortie de LSU en 2021, là où Tyrese Maxey sera sélectionné en 21e position par les Sixers en 2020. « Je connais sa sœur, son oncle, son frère, toute sa famille. J’ai même pu un peu le taquiner quand on a gagné ici l’année dernière et à Brooklyn aussi. Et maintenant, on est coéquipiers, donc je suis super content », dit encore Trendon Watford.

Bourreau des Sixers l'an dernier

Celui-ci fait référence à deux matchs de la saison passée, en février, remportés par sa formation. Auteur de 18 points, il avait d'ailleurs bien contribué à une première manche gagnée à domicile, puis une seconde, dix jours plus tard à Philadelphie où il avait inscrit 16 points. Cette double défaite avait fait beaucoup de mal aux Sixers, qui avaient décidé quelques semaines plus tard de mettre leurs stars « au frigo ».

Sur la dynamique de sa meilleure saison en carrière – 10 points de moyenne avec les Nets – le nouveau venu, qui dit être passé d'un poste de pivot dans le « small ball » de Portland à un rôle de « meneur remplaçant ces deux dernières années », en passant par le « point forward », va tenter de participer au redressement de cette équipe. En s'appuyant au maximum sur sa relation avec l'un des patrons des Sixers.

« C’est extrêmement utile. Je me souviens lui avoir parlé lors de ma deuxième année à l’université, qui était sa saison rookie (en NBA). En discutant avec lui de certaines difficultés qu’il rencontrait, j’avais déjà une bonne idée de ce qui m’attendait. […] On n’en revient pas, honnêtement. On est encore sous le choc. Il m’a appelé juste avant ça en me disant : ‘Mec, je n’arrive pas à croire que tu sois à Philly et que tu vas aller au centre d’entraînement.’ C’est fou », n'en revient toujours pas Trendon Watford.

Trendon Watford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 POR 48 18 53.2 23.7 75.5 1.2 3.0 4.1 1.7 2.4 0.5 0.9 0.6 7.6 2022-23 POR 62 19 56.0 39.1 72.0 0.7 3.2 3.8 2.1 1.9 0.5 1.1 0.2 7.4 2023-24 BRK 63 14 52.7 39.7 79.4 0.8 2.3 3.1 1.3 1.7 0.4 1.0 0.3 6.9 2024-25 BRK 43 21 46.9 33.0 76.2 0.9 2.9 3.7 2.7 2.2 0.6 1.9 0.3 10.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.