Quentin Grimes, le grand gagnant du marasme des Sixers

« Personne ne lâche la saison, parce que tout le monde a encore beaucoup à prouver. » Les Sixers ont beau rester sur 11 défaites de suite, et plonger dans les bas-fonds de la conférence Est, Quentin Grimes et les siens connaissent l’importance – au moins sur le plan personnel – de faire bonne figure jusqu’au bout.

« Tout le monde bosse, garde le même état d’esprit même si ça a été une année un peu difficile », euphémise l’arrière arrivé des Mavs en cours de saison, à un moment où les Sixers lorgnaient encore une place en play-in.

Joueur plutôt concentré sur les tâches défensives avec ses équipes précédentes (Knicks, Pistons et Mavs), le 25e choix de la Draft 2021 est rentré dans une autre dimension à Philadelphie depuis. Du fait des mises à l’arrêt successives de Joel Embiid, Paul George et Tyrese Maxey, le natif de Houston a dû être mobilisé comme jamais en attaque par Nick Nurse.

Soir après soir, il s’est imposé comme l’option n°1 de sa formation. Avec une pointe à 30 points face aux Nets, 44 unités face aux Warriors et même 46 points (son record en carrière) face aux Rockets. Depuis, il ne cesse de franchir la barre des 20 unités. Depuis le All-Star Game, il est carrément le 25e meilleur marqueur de la ligue avec 23 points de moyenne (49% aux tirs dont 40,5% de loin).

Des progrès à la création

Et ce n’est pas tout. Joueur ayant le plus le ballon en main chez les Sixers, l’arrière progresse également à la création. Face aux Bucks il y a quelques jours, il a égalé son record en carrière atteint quelques semaines plus tôt avec 10 passes.

« Je sens que je commence à me sentir à l’aise. Lire le jeu, être un point central de l’équipe en attaque, les adversaires qui font de plus en plus de prises à deux… Il faut simplement faire les bonnes lectures, Yabu (Guerschon Yabusele) qui se démarque, ou passer à Justin (Edwards) pour un tir à 3-points. […] Je m’efforce de faire les bonnes lectures, trouver les gars, sans trop forcer en attaque, mais en prenant ce que la défense me donne », livre-t-il après le match face aux Bucks.

En tirant ainsi son épingle du jeu au sein d’une équipe qui ne joue plus rien collectivement, le joueur de 24 ans devrait susciter l’attention de plusieurs franchises de la ligue durant l’intersaison. Seulement les Sixers auraient bien l’intention de prolonger leur « free agent » protégé. À quel prix ? Certains évoquent un contrat de quatre ans à 100 millions de dollars.

D’ici là, l’arrière veut encore profiter. « Même si ça a été une année un peu difficile, personne ne vient à l’entraînement avec une mauvaise attitude, avec un état d’esprit négatif. Tout le monde vient, prêt à travailler chaque jour, que ce soit avant ou après l’entraînement. Le fait de voir ça chaque jour rend agréable le fait d’aller sur le terrain et de jouer avec ces gars », termine Grimes.

Quentin Grimes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NYK 46 17 40.4 38.1 68.4 0.5 1.5 2.0 1.0 1.6 0.7 0.6 0.2 6.0 2022-23 NYK 71 30 46.8 38.6 79.6 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 0.7 1.0 0.4 11.3 2023-24 * All Teams 51 20 37.2 33.8 75.6 0.3 1.7 2.0 1.3 1.5 0.7 0.5 0.1 7.0 2023-24 * NYK 45 20 39.5 36.3 70.6 0.3 1.6 2.0 1.2 1.5 0.7 0.5 0.1 7.3 2023-24 * DET 6 19 21.4 14.3 90.9 0.2 1.8 2.0 2.3 1.5 0.8 1.2 0.7 5.3 2024-25 * All Teams 72 27 47.7 39.6 76.3 0.8 3.4 4.1 2.9 1.8 1.0 1.8 0.3 14.4 2024-25 * DAL 47 23 46.3 39.8 76.5 0.6 3.2 3.8 2.1 1.7 0.7 1.3 0.2 10.2 2024-25 * PHL 25 34 49.0 39.5 76.1 1.0 3.7 4.8 4.4 2.2 1.6 2.8 0.4 22.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.