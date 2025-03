À Dallas, Quentin Grimes confirme son statut d’homme fort des Sixers

Des sourires, de chaleureuses accolades avec Naji Marshall, PJ Washington et les membres du staff… Il a beau n’être resté qu’une quarantaine de matchs à Dallas, Quentin Grimes semble avoir tissé des liens forts aux Mavs. « C’était génial. J’ai eu une très bonne relation avec tout le monde dans ce vestiaire. C’était génial d’aller sur le terrain et de se mesurer à ces gars-là », lâche le joueur de 24 ans.

Échangé par les Pistons en juillet dernier, contre Tim Hardaway Jr, il avait participé au début de saison des Mavs avant d’être à nouveau transféré, contre Caleb Martin, à Philadelphie en février dernier. Un échange « mineur » au regard de celui conclu, quelques jours plus tôt, avec les Lakers autour de Luka Doncic.

De retour pour la première fois dans son ancienne salle, Quentin Grimes a fait davantage que de saluer ses anciens partenaires. L’arrière a confirmé ce qu’il avait affiché par séquence avec les Texans plus tôt dans la saison : il peut être très efficace au « scoring ».

Joel Embiid, Tyrese Maxey et Paul George tous sur la touche au cours d’une saison catastrophe pour la franchise de Pennsylvanie, il se comporte désormais comme le patron de l’attaque des Sixers. Hier encore, en faisant parler sa vitesse et son physique près du cercle, le joueur drafté par les Clippers (25e choix en 2021) a terminé avec 28 points (10/19 aux tirs dont 2/7 de loin), 6 passes et 2 interceptions, avec un +14 au score lorsqu’il était en jeu.

24 points de moyenne

« Il fait clairement un sacré boulot. Je suis heureux pour lui », réagit PJ Washington, qui a passé une bonne partie du match à échanger avec son ancien coéquipier. Quentin Grimes a récupéré son maillot, celui de Naji Marshall, et aussi beaucoup parlé avec Klay Thompson : « Je leur parle encore tout le temps. C’est génial de les voir. »

Et génial de briller devant eux pour confirmer sa forme actuelle. Depuis son énorme coup de chaud face aux Warriors à 44 points, il enchaîne son cinquième match à 20 points ou plus. C’est simple, en mars, il est le meilleur marqueur de sa formation avec 24 points de moyenne. Et quand la victoire – issue rare chez les Sixers aujourd’hui – est aussi au rendez-vous, il peut savourer.

« C’était génial. C’est le début d’une série de six matchs à l’extérieur. On a eu quelques difficultés. On a perdu beaucoup de gars, tout comme eux. Alors, il faut jouer ensemble pendant 48 minutes, continuer sur notre lancée », termine celui qui affiche la meilleure forme de sa carrière.

Quentin Grimes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NYK 46 17 40.4 38.1 68.4 0.5 1.5 2.0 1.0 1.6 0.7 0.6 0.2 6.0 2022-23 NYK 71 30 46.8 38.6 79.6 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 0.7 1.0 0.4 11.3 2023-24 * All Teams 51 20 37.2 33.8 75.6 0.3 1.7 2.0 1.3 1.5 0.7 0.5 0.1 7.0 2023-24 * NYK 45 20 39.5 36.3 70.6 0.3 1.6 2.0 1.2 1.5 0.7 0.5 0.1 7.3 2023-24 * DET 6 19 21.4 14.3 90.9 0.2 1.8 2.0 2.3 1.5 0.8 1.2 0.7 5.3 2024-25 * All Teams 63 25 47.9 38.8 75.4 0.7 3.4 4.1 2.6 1.8 0.9 1.6 0.3 12.7 2024-25 * DAL 47 23 46.3 39.8 76.5 0.6 3.2 3.8 2.1 1.7 0.7 1.3 0.2 10.2 2024-25 * PHL 16 33 50.4 37.0 73.7 1.1 3.9 5.0 3.8 2.2 1.5 2.3 0.6 19.9 Total 231 24 44.6 37.6 76.3 0.6 2.4 3.0 1.8 1.9 0.7 1.0 0.3 9.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.