Le MVP de la nuit | Quentin Grimes, une soirée de rêve pour entretenir l’espoir ?

« Même pas 50 ? Combien de lancers-francs tu as mis ? », le chambre Joel Embiid. « J’attends que tu reviennes ! », lui rétorque Quentin Grimes au moment de faire son interview d’après-match. L’arrière des Sixers, arrosé comme il se doit par Tyrese Maxey, a le sourire même si son 2/8 sur la ligne des lancers détonne au regard de sa soirée exceptionnelle.

En convertissant ces points faciles face aux Warriors, qui se présentaient en grande forme à Philadelphie, il aurait effectivement atteint la barre mythique des 50 points. Ce match n’en reste pas moins le meilleur de la carrière du joueur de 24 ans, arrivé dans la Grande Ligue en 2021.

Celui-ci a commencé son chantier en transition, en attaquant le cercle, l’un des fils conducteurs de sa soirée. Avec sa détente et son impact physique, il a enchaîné les finitions malgré les contacts, y compris main gauche. Un registre que l’on connaît moins chez ce joueur, plutôt porté sur le tir à 3-points.

Un tir qu’il a également utilisé à bon escient, à l’instar de sa remontée de balle éclair pour inscrire un panier primé dans l’axe au buzzer de la première période. Il passera d’ailleurs sa soirée dans cet axe, en ne prenant aucun tir dans les corners. À l’arrivée, une performance à 44 points (18/24 aux tirs dont 6/9 de loin !), 6 rebonds et 3 interceptions qui a largement compensé la petite soirée de Tyrese Maxey (5 points à 2/14).

Quentin Grimes and Luka Doncic are the only guards this season to record a game with

— Over 40 points

— Over 5 rebounds

— Over 2 steals

— Over 5 threes

The Mavs traded them both away. pic.twitter.com/EG0nphDu31

— StatMuse (@statmuse) March 2, 2025