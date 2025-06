Tableau de la Draft 2025 | Noah Penda au Magic, Maxime Raynaud aux Kings et Mohamed Diawara aux Knicks

Comme attendu, Noah Penda n’a pas eu à patienter très longtemps puisque les Celtics l’ont appelé dès le 32e choix, même s’ils l’ont immédiatement transféré vers le Magic.

Maxime Raynaud, qui semblait promis au premier tour après ses performances récentes, notamment lors du Draft Combine, a lui pas mal glissé. Le pivot a ainsi dû attendre le 42e choix pour être choisi, et il prend la direction des Kings. Les doutes sur sa capacité à tenir défensivement en NBA ont effrayé pas mal d’équipes…

Quant à Mohamed Diawara, qui n’était vraiment pas sûr d’être choisi, il part finalement en 51e position et rejoint les Knicks. Même si le but de New York semble de le laisser grandir en Europe.

Au final, les six Français inscrits dans cette Draft 2025 ont donc bien tous été sélectionnés.

Parmi les autres fait marquants de ce deuxième tour, il y a l’arrivée de Johni Broome, le meilleur intérieur de la saison NCAA, aux Sixers, alors que les Suns sont parvenus à récupérer le 31e choix afin de sélectionner Rasheer Fleming, qui n’avait pas trouvé preneur lors du premier tour.

Attendu en début de deuxième tour, voire fin de premier tour, l’Australien Alex Toohey a lui aussi beaucoup glissé, et il part finalement en 52e position, pour rejoindre les Warriors.