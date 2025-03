Draft 2025 | L’Australien Alex Toohey décide de faire le grand saut

Le contingent australien en NBA va encore s’épaissir puisque l’ailier Alex Toohey a officiellement décidé de quitter le programme « Next Star » de la NBL pour s’inscrire à la prochaine Draft, et ainsi rejoindre la Grande Ligue.

S’il n’est pas drafté, il n’est pas impossible qu’il reste aux Sydney Kings, où il tournait cette saison à 10.5 points à 45% de réussite au tir, 3.9 rebonds, 1.3 passe et 1.5 interception de moyenne en 23 minutes de temps de jeu. Mais personne ne s’attend à le revoir en Australie, alors qu’il est annoncé au début du deuxième tour.

« Je suis biaisé mais je pense qu’il est un choix du premier tour » assure Chris Pongrass, le patron sportif des Syndey Kings. « Ça dépend de ce que l’équipe cherche, de ses priorités, mais je pense vraiment qu’il est un choix de la fin du premier tour, ou du début du deuxième tour. Il devrait être choisi parmi les 35 premiers choix. »

Pas de point faible… ni de point fort

L’ailier (2m01, 20 ans) n’est ainsi pas une star potentielle, mais un joueur solide, capable de tout faire. Alex Toohey explique qu’il adore Luka Doncic mais, en terme de jeu, il se rapproche plutôt d’un Franz Wagner. Pas forcément le porteur principal du ballon, mais un joueur qui peut être utile avec et sans ballon.

« En gros, pour un ailier de grande taille peut shooter, passer et aller au rebond, il y a toujours du boulot » explique-t-il sur son profil. « On le voit avec (Josh) Giddey et Dyson (Daniels), on a grandi dans un basket sans position. Dyson pose des écrans, Giddey aussi. Donc il y a cette capacité à être polyvalent et à être capable de simplement pouvoir jouer au basket, et à trouver des solutions en temps réel ».

Le problème, c’est que s’il n’a pas de gros point faible, Alex Toohey n’a pas non plus de gros point fort, et ses limites d’explosivité ne permettent pas de voir en lui davantage qu’un bon, voire très bon, « role player ».

Néanmoins, c’est aussi un joueur extrêmement mature pour son âge, vanté pour ses qualités de leadership et son sérieux, inculqués par des parents qui ont tous deux été de très hauts gradés de l’armée australienne.