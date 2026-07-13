Le Heat penserait à Russell Westbrook… si LeBron James ne vient pas

Russell Westbrook n’est plus le joueur qui terrorisait les défenses sous le maillot du Thunder, mais il peut encore rendre de précieux services. À 37 ans, l’ancien MVP reste d’ailleurs sur une saison individuelle convaincante à Sacramento, avec 15,2 points à 43% aux tirs, 6,7 passes et 5,2 rebonds de moyenne.

Son passage chez les Kings n’a toutefois pas débouché sur une prolongation, et le meneur se retrouve à nouveau libre. Jusqu’ici, les prétendants ne se sont pas vraiment bousculés, même si les Wizards ont un temps été évoqués.

La situation pourrait évoluer puisque, selon le New York Post, Russell Westbrook serait désormais un nom à surveiller du côté de Miami.

Miami attend d’abord la décision de LeBron James

L’intérêt du Heat dépendrait néanmoins directement du choix de LeBron James. Déjà très actif avec le transfert de Giannis Antetokounmpo, Miami aurait mis la suite de son recrutement en attente dans l’espoir d’attirer le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA.

LeBron James doit encore trancher concernant sa future destination, et un retour en Floride semble faire partie des options les plus crédibles. Avec une masse salariale déjà élevée, le Heat doit cependant conserver suffisamment de flexibilité avant de compléter son effectif.

D’après une source rencontrée à Las Vegas et citée par le quotidien new-yorkais, Russell Westbrook « est un candidat pour rejoindre le Heat, mais pas si LeBron signe à Miami ».

Le meneur se retrouverait donc dans une forme de salle d’attente, alors que les deux anciens coéquipiers des Lakers ne devraient pas être réunis une nouvelle fois.

Un besoin évident à la mène

Sportivement, la piste Russell Westbrook a pourtant du sens pour Miami. Davion Mitchell est actuellement le seul véritable meneur sous contrat, tandis que Dru Smith possède davantage le profil d’un arrière capable de dépanner à la création.

Encore classé parmi les vingt meilleurs passeurs de la ligue la saison passée, Russell Westbrook pourrait apporter du rythme, de la création et de l’agressivité en sortie de banc. Son expérience constituerait également un atout pour une équipe qui vise immédiatement le titre.

Son manque d’adresse extérieure serait en revanche beaucoup plus problématique pour le groupe d’Erik Spoelstra. Après l’arrivée de Giannis Antetokounmpo, Miami souhaite justement entourer son nouveau leader de shooteurs afin de préserver les espaces. Dans ce domaine, Russell Westbrook ne représente évidemment pas la solution idéale…

Russell Westbrook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 OKC 82 32:32 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3 2009-10 OKC 82 34:18 41.8 22.1 78.0 1.7 3.1 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1 2010-11 OKC 82 34:43 44.2 33.0 84.2 1.5 3.1 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21.9 2011-12 OKC 66 35:19 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6 2012-13 OKC 82 34:53 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2 2013-14 OKC 46 30:42 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.8 0.2 21.8 2014-15 OKC 67 34:21 42.6 29.9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.7 2.1 4.4 0.2 28.1 2015-16 OKC 80 34:22 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.3 23.5 2016-17 OKC 81 36:01 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.3 1.6 5.4 0.4 31.6 2017-18 OKC 80 36:26 44.9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.3 2.5 1.8 4.8 0.3 25.4 2018-19 OKC 73 36:02 42.8 29.0 65.6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 1.9 4.5 0.5 22.9 2019-20 HOU 57 35:57 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.2 2020-21 WAS 65 36:27 43.9 31.5 65.6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2 2021-22 LAL 78 34:20 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5 2022-23 LAC 21 30:14 48.9 35.6 65.8 1.4 3.4 4.9 7.6 2.0 1.1 3.4 0.5 15.8 2022-23 LAL 52 28:40 41.7 29.6 65.5 1.1 5.0 6.2 7.5 2.3 1.0 3.5 0.4 15.9 2023-24 LAC 68 22:29 45.4 27.3 68.8 1.4 3.7 5.0 4.5 1.8 1.1 2.1 0.3 11.1 2024-25 DEN 75 27:54 44.9 32.3 66.1 1.4 3.6 4.9 6.1 2.5 1.4 3.2 0.5 13.3 2025-26 SAC 64 28:57 42.7 33.8 69.4 1.3 4.2 5.4 6.7 2.3 1.3 3.3 0.2 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.