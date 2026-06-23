Giannis Antetokounmpo transféré à Miami !!!

Plus les heures avançaient, plus on pensait les Celtics favoris dans la course à Giannis Antetokounmpo. Finalement, ESPN révèle que c’est le Heat qui a eu le dernier mot pour convaincre les Bucks et ainsi s’offrir les services de la superstar grecque !

Dans le détail, Giannis Antetokounmpo arrive donc à Miami et il est accompagné de Bobby Portis, son acolyte de longue date. En retour, Milwaukee reçoit Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, trois futurs « premier tour » de Draft (dont le 13e de cette année), un futur « second tour » de Draft et un futur « swap ».

C’est évidemment énorme, avec un All-Star confirmé (Tyler Herro, originaire… du Wisconsin), un jeune remplaçant de qualité (Jaime Jaquez Jr.) et deux jeunes à gros potentiel (Kel’el Ware, Kasparas Jakucionis), ainsi que plusieurs choix de Draft tous non protégés. Mais c’était le prix à payer pour obtenir un double MVP.

À noter que l’échange ne sera pas finalisé avant le 6 juillet et qu’il pourrait donc évoluer quelque peu d’ici-là. Quant à l’offre de Boston, elle ne comprenait « que » Jaylen Brown et deux futurs « premier tour » de Draft.

Fin d’une ère à Milwaukee, début des grandes choses à Miami ?

Une page se tourne chez les Bucks avec le départ de Giannis Antetokounmpo qui, en 13 saisons passées sous leurs couleurs, aura tout donné pour remettre la franchise sur la carte de la NBA et, surtout, lui ramener le deuxième titre de son histoire en 2021. Son palmarès est long comme ses bras et il ne fait aucun doute que son numéro 34 sera retiré, vu l’empreinte laissée à Milwaukee.

Après des années à tourner autour du « Greek Freak », sans forcément se décider à agir, Pat Riley a donc cédé et offert un renfort de poids à Bam Adebayo. Leurs contrats ne sont pas totalement alignés, mais il y a déjà de fortes chances pour que le double MVP accepte de re-signer en Floride à partir de janvier. Pour 275 millions de dollars sur quatre ans ou 214 millions de dollars sur trois ans.

Pour que le Heat redevienne compétitif, il faudra maintenant construire autour de la paire Giannis/Adebayo. Pour l’heure, Davion Mitchell, Nikola Jovic, Pelle Larsson et Dru Smith sont sous contrat, avec éventuellement Andrew Wiggins (« player option ») et Norman Powell (« free agent ») à rajouter.

Côté Bucks, la reconstruction est enclenchée pour de bon et Taylor Jenkins aura de quoi faire, avec un effectif jeune et talentueux pour redresser la franchise au plus vite. Une franchise marquée, ces derniers mois, par le feuilleton Giannis Antetokounmpo.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 36 28:52 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 2.4 0.9 3.2 0.7 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.