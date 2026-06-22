Les Celtics poussent très fort pour Giannis Antetokounmpo…

Le dossier Giannis Antetokounmpo s’est longtemps résumé à une question : comment le Heat de Pat Riley pouvait-il convaincre Milwaukee de lui lâcher le double MVP ? Il faut désormais en ajouter une autre : jusqu’où Boston est-il prêt à aller pour arracher le « Greek Freak » ?

Selon Marc Stein mais également Brian Windhorst, les Celtics ont clairement pris position dans le dossier. Jaylen Brown serait désormais proposé comme pièce centrale d’un échange avec les Bucks. Un basculement majeur, car Boston ne pouvait pas entrer dans la discussion sans mettre sur la table un joueur de ce calibre.

Miami reste pourtant dans l’équation. Le Heat correspond au profil recherché par Giannis Antetokounmpo, avec Bam Adebayo, Erik Spoelstra, la fameuse « Heat Culture » et un marché qui l’attire. Depuis plusieurs jours, la piste floridienne semblait même tenir la corde, l’ancien MVP ayant fait de Miami sa destination prioritaire.

Un duo Tatum – Giannis à Boston ?

Mais l’offre du Heat (Tyler Herro, Nikola Jovic, Jaime Jaquez Jr, Kel’el Ware et des choix de Draft) n’a pas convaincu les dirigeants des Bucks, qui font évidemment monter les enchères.

Reste à voir si Milwaukee voudrait construire autour de Jaylen Brown ou utiliser sa valeur, à la suite d’une saison qu’il a terminée à la 6e place du vote pour le MVP, pour récupérer des joueurs plus jeunes et des choix de Draft élevés. Dans tous les cas, le choix de Brad Stevens de tourner la page Brown aurait de quoi secouer Boston.

Échanger Jaylen Brown, c’est ainsi casser le duo qu’il forme avec Jayson Tatum, celui qui a porté les Celtics au titre en 2024. Brian Windhorst a résumé l’ampleur du choix en parlant d’une décision « générationnelle ». Sportivement, le pari est clair : associer Tatum et Giannis pour redevenir immédiatement la force dominante de l’Est. Mais il oblige aussi Joe Mazzulla à adapter un système bâti autour du spacing et de la polyvalence extérieure.