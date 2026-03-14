Giannis Antetokounmpo et la « Heat Culture »

Annoncé au Heat ou aux Warriors en février, Giannis Antetokounmpo est finalement resté aux Bucks. Au moins jusqu’à la fin de la saison, et le double MVP ronge son frein dans une formation qui va sans doute finir à la pire des places : 11e. Ce qui est d’autant plus frustrant, c’est que le « Greek Freak » constate que le Heat reste le Heat et les coéquipiers de Bam Adebayo viennent de signer une 7e victoire de suite, face aux Bucks, pour s’installer à la 6e place, synonyme de playoffs.

« Ils vont jouer dur et ils ne vont jamais arrêter de jouer. C’est la Heat Culture », a résumé Giannis Antetokounmpo après la défaite des Bucks jeudi soir. « C’est difficile. Pour moi personnellement — je ne sais pas comment l’équipe le ressent — mais pour moi, c’est une saison compliquée … J’essaie simplement de prendre les matchs les uns après les autres. Je suis reconnaissant, heureux d’être là à me battre. Mais en même temps, c’est dans ma nature de vouloir gagner des matchs. »

Au passage, ilnis glisse quelques compliments à Erik Spoelstra, un entraîneur qui ne baisse jamais les bras en cours de saison. Comme en 2023, lorsque le Heat était sorti du « play-in » pour atteindre la finale NBA !

« Erik Spoelstra va continuer de jouer, quoi qu’il arrive… Même quand leurs tirs ne rentrent pas, ils vont obtenir des secondes chances. Ils vont attaquer le rebond, récupérer des ballons, trouver le joueur ouvert, essayer d’aller sur la ligne des lancers francs, faire circuler la balle, donner le ballon à Bam Adebayo et exécuter à partir de là» poursuit-il. « Ils jouent dur. Ils ont des arrières capables de pénétrer, de provoquer et de ressortir le ballon. C’est ce qu’ils font. »

Et puis, il n’oublie pas de citer Bam Adebayo, héros de la semaine avec ses 83 points. Pour Giannis Antetokounmpo, toute polémique est inutile, et il est toujours motivé à l’idée de le défier.

« Chaque fois que je joue contre Bam, c’est une motivation supplémentaire car je pense que c’est l’un des meilleurs joueurs de la NBA… C’est l’un des meilleurs ‘two-way player’ de la ligue. L’un des meilleurs intérieurs. Quand je l’affronte, je n’ai pas besoin de voir les 83 points ou d’écouter tout le battage médiatique pour trouver de la motivation à le défendre. Je pense que c’est réciproque » conclut-il.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 35 29:02 62.8 33.3 64.8 2.6 7.0 9.7 5.4 2.4 1.0 3.3 0.7 27.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.