Face aux Bucks, Bam Adebayo et le Heat grimpent au septième ciel

Deux jours après sa performance de légende à 83 points, Bam Adebayo s’est logiquement fait bien plus discret (21 points et 8 rebonds), mais le Heat en profite néanmoins pour décrocher une septième victoire d’affilée, contre les Bucks.

Malgré plusieurs absences majeures, face à une équipe de Milwaukee au complet, Miami a pu compter sur le « career high » de l’étonnant Pelle Larsson (28 points, 6 rebonds, 6 passes), ainsi que sur l’apport du rookie Kasparas Jakucionis (18 points, 7 rebonds), pour résister à Giannis Antetokounmpo (31 points, 6 rebonds), Bobby Portis (19 points) ou encore Ryan Rollins (16 points, 10 passes).

Battus pour la septième fois sur leurs huit derniers matchs, les Bucks s’éloignent dangereusement du Top 10, à un mois de la fin de la saison régulière, mais ils ne sont pas passés loin du braquage, face à ce Heat qui consolide sa place dans le Top 6. Et qui va maintenant disputer un derby bouillant contre le Magic (sur six victoires de suite).

En effet, même menés durant toute la partie, de 15 points au maximum en plein troisième quart-temps, et dominés dans un bon nombre de compartiments, les joueurs de Milwaukee n’étaient –miraculeusement– qu’à une possession de retard dans la dernière minute. Et Giannis Antetokounmpo a même eu un ballon pour égaliser à 3-points !

Une tentative ratée par le « Greek Freak », avant que Pelle Larsson ne vienne clore les débats dans la foulée, sur un panier primé audacieux. Et que Bam Adebayo ne plie à son tour l’affaire aux lancers-francs, comme ce fut souvent le cas dans ce quatrième quart-temps haché. Mais il aura fallu faire preuve de vigilance jusqu’au bout pour les hommes d’Erik Spoelstra, qui surfent sur la meilleure dynamique de leur saison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Bam Adebayo, le match d’après. Évidemment, on ne s’attendait pas à revoir Bam Adebayo inscrire 83 points (!), mais on était tout de même curieux d’observer son comportement après sa prestation légendaire. Cette fois-ci, ce fut bien plus délicat pour lui dans le jeu, avec son 6/20 au shoot (et son 0/5 à 3-points), mais on soulignera que le pivot All-Star s’est réveillé au bon moment, avec 12 points et une agressivité retrouvée (9/12 aux lancers-francs) dans le quatrième quart-temps. Pile ce qu’il fallait pour aider Miami à l’emporter, avant de retrouver le voisin Orlando samedi, dans un derby alléchant entre équipes en très grande forme.

– La grande soirée de Pelle Larsson. Sans Tyler Herro, Norman Powell, Andrew Wiggins ou Nikola Jovic, Pelle Larsson faisait partie de ceux appelés à hausser leur niveau de jeu pour compenser toutes ces absences. Toujours aligné dans le cinq de départ d’Erik Spoelstra, le Suédois a donc répondu présent, avec son nouveau record de points en carrière et un bel apport au rebond et à la passe également. Sans oublier le tir qui a tué les Bucks pour de bon, quand ils étaient revenus à -3 mais qu’ils se sont retrouvés à -6, à 28 secondes de la fin. Un match plein de la part de l’une des révélations de la saison en Floride.

– Ousmane Dieng malade. Enfin au complet, les Bucks ont malheureusement vu Ousmane Dieng, toujours dans le cinq de Doc Rivers malgré les retours de tout le monde, les quitter en cours de route. La raison ? Une maladie, qui lui a valu de traverser ses 14 minutes de temps de jeu comme une ombre (0 point à 0/2 au shoot). Évidemment, ce n’est pas sa sortie qui explique la mauvaise entame de Milwaukee, ni le fait qu’ils se soient faits dominer à l’intérieur, en étant maladroits de loin ou bien punis sur jeu rapide.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.