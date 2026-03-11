Malgré les critiques, Bam Adebayo voit la NBA saluer ses 83 points

Après la prestation aussi historique qu’inattendue de Bam Adebayo, auteur de 83 points contre Washington, la planète NBA ne parlait forcément que de ça. Interrogé après la victoire des Spurs face aux Celtics, Victor Wembanyama a découvert la nouvelle à chaud, sans pour autant s’emballer.

« Je pense que nous sommes dans une ligue où il y a beaucoup de modèles à suivre », a simplement répondu l’intérieur français, avant de hausser les épaules.

À l’inverse, Kevin Durant, l’un des plus grands scoreurs de l’histoire, s’est montré beaucoup plus enthousiaste.

« Je n’y ai pas cru au début », reconnaît l’ailier. « Bravo à Bam. Je sais à quel point il travaille dur. J’ai vu ses stats : 40 tirs, 40 lancers francs… Cela demande énormément d’énergie, rien que pour rester sur le terrain et prendre autant de tirs afin de dépasser Kobe. C’est un accomplissement incroyable, dont on parlera pour toujours. »

Face à une telle sortie, impossible de ne pas jeter un œil à la feuille de stats. On y découvre que Bam Adebayo a tenté 43 lancers francs pour 36 réussites, soit deux records NBA, tout en affichant un 7/22 à 3-points, soit un peu moins de 32% de réussite. Des chiffres qui ont notamment retenu l’attention d’Ime Udoka.

« La première chose qu’on se demande, c’est comment il a marqué ses points », explique le coach des Rockets. « Non pas à cause de lui, mais à cause de son style de jeu. Il n’a mis que sept paniers à 3-points, mais il a aussi tenté 40 lancers francs. Ça raconte une grande partie de l’histoire. Et puis, il s’agit des Washington Wizards. »

Giannis Antetokounmpo ne retient que les 83 points

Parmi les plus critiques, Brian Keefe, l’entraîneur des Wizards, a estimé que le quatrième quart-temps ne ressemblait plus vraiment à du basket. Kelly Oubre Jr, lui, a comparé cette performance à celle de Joel Embiid, auteur de 70 points en 2024. L’ailier des Sixers a notamment rappelé que l’ancien MVP avait atteint ce total en seulement trois quart-temps, avec davantage d’efficacité.

Giannis Antetokounmpo est lui monté au créneau pour prendre la défense de l’intérieur du Heat. Et pour le Grec, il n’y a pas grand-chose à discuter quand un joueur inscrit 83 points dans un match NBA. Bam Adebayo a dépassé les 81 points de Kobe Bryant, signant ainsi la deuxième meilleure performance offensive de l’histoire de la ligue, derrière les intouchables 100 points de Wilt Chamberlain, inscrits le 2 mars 1962.

« C’est incroyable », s’enthousiasme le Grec. « La manière n’a pas d’importance. Dans trente ans, personne ne se souviendra du nombre de lancers-francs qu’il a tirés. Je ne pense même pas que les gens se souviennent du nombre de tirs pris par Kobe. Ce dont tout le monde se souvient, ce sont ses 81 points. On ne retient pas la manière, on retient le total. Et au final, on se souviendra que Bam en a mis 83. »

Car Wilt Chamberlain avait aussi inscrit beaucoup des lancers-francs (28/32) lors de son fameux match à 100 points, et le quatrième quart-temps de la rencontre ne ressemblait visiblement pas non plus à du basket…

Sur les réseaux sociaux, plusieurs joueurs comme LeBron James et Karl-Anthony Towns ont en tout cas salué l’étonnante prestation de Bam Adebayo. Sur Instagram, Dwyane Wade a également félicité l’intérieur de Miami.

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 19:50 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23:20 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 33:34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 33:29 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 32:35 55.7 0.0 75.3 2.4 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 34:38 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 71 34:02 52.1 35.7 75.5 2.2 8.1 10.4 3.9 2.2 1.1 2.3 0.9 19.3 2024-25 MIA 78 34:17 48.5 35.7 76.5 2.4 7.2 9.6 4.3 2.1 1.3 2.1 0.7 18.1 2025-26 MIA 58 31:40 44.8 32.9 78.2 2.1 7.7 9.8 2.9 1.7 1.1 1.7 0.7 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.