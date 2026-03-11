Bam Adebayo mieux que Kobe Bryant : 83 points face aux Wizards !!!

Performance légendaire de Bam Adebayo, qui a su mettre son équipe sur ses épaules en l’absence de Tyler Herro, Norman Powell, Andrew Wiggins, Nikola Jovic et Kel’el Ware pour permettre aux Floridiens de décrocher la victoire face à des Wizards privés de Trae Young (ménagé). Dans son élan, le pivot du Heat a tout arraché, capitalisant sur son entame tonitruante pour finir le match à 83 points, pulvérisant son record personnel de 42 unités, dépassant Kobe Bryant (81 points) pour devenir le seul dauphin de Wilt Chamberlain (100 points) sur le podium des plus grandes performances individuelles de l’histoire de la ligue !

L’entame de match s’est résumée à un duel entre Alex Sarr et Bam Adebayo. Le Français a tenu la distance, même si le pivot du Heat l’a malmené avec un drive et un dunk le forçant à concéder sa deuxième faute. Alex Sarr ne s’est pas démonté en répondant à son tour par un gros dunk (20-18). C’est à ce moment que Bam Adebayo a pris le dessus, montant en température sur trois paniers à 3-points et un 2+1 pour sceller un premier quart-temps historique, à 31 points (40-29).

Après le super relais du revenant Simone Fontecchio (58-41), Bam Adebayo est revenu pour enfoncer le clou avant la pause , à l’image de son drive conclu par un dunk fracassant avec la faute d’Anthony Gill, terminant la première mi-temps à 43 points, encore un record dans l’histoire du Heat (76-62) !

Erik Spoelstra le laisse sur le terrain

L’évolution du score est passée au second rang au retour des vestiaires. Les Wizards ont rapidement été distancés, et surtout, Bam Adebayo a continué de régaler. Entre panier à 3-points, domination dans la peinture, et des lancer-francs assortis des chants «MVP» descendants des gradins du Kaseya Center. Après la barre des 50 points, Bam Adebayo a atteint celle des 60 unités, toujours aux lancers-francs, avant de conclure le troisième quart-temps d’un énorme tomar en transition pour passer à 62 points (113-97). C’est déjà mieux que le record en carrière de LeBron James !

Le festival s’est poursuivi dans le dernier acte, Erik Spoelstra ayant eu la bonne idée de le laisser sur le terrain pour aller chercher les 70 points sur un 2+1 devant Bub Carrington, puis les 80 après avoir nouveau panier avec la faute et une série de lancers-francs, tout ça pour finir à 83 points ! Sorti sous la standing ovation du Kaseya Center, le héros de la soirée a ensuite été célébré à la hauteur de son exploit, avec la victoire en prime, 150-129.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Bam Adebayo dans les livres d’histoire. Difficile de trouver les mots tant la prestation de Bam Adebayo a été aussi impressionnante… qu’inattendue. Déjà en grande forme face à Jalen Duren deux jours plus tôt, le pivot floridien a renvoyé Alex Sarr à ses études, porté par un premier quart-temps à 31 points, et une mi-temps à 43, scellant deux nouveaux records dans l’histoire du Heat. Bam Adebayo ne s’est pas arrêté en si bon chemin, franchissant les étapes pour finir à 83 points dans une ambiance survoltée, le tout sous les yeux de sa mère et de sa compagne, A’ja Wilson. Une certaine idée de la soirée parfaite pour «Big Bam», désormais en bonne compagnei aux côtés de Kobe Bryant et Wilt Chamberlain parmi les joueurs de l’histoire de la ligue ayant atteint les 80 points sur un match !

Merci coach Spoelstra. Après la première mi-temps exceptionnelle de son pivot, le coach de Miami aurait pu opter pour la sagesse en ménageant Bam Adebayo une fois que l’issue du match était actée, surtout au regard de la liste des blessés actuels du côté du Heat. Mais coach Spo’ a pris la mesure de cette soirée en laissant son intérieur sur le terrain durant la quasi-intégralité de la deuxième mi-temps ! Son protégé le lui a bien rendu en allant chercher LA DEUXIÈME PLUS GROSSE PERFORMANCE DE L’HISTOIRE DE LA LIGUE. Finalement sorti sous les ovations à 68 secondes de la fin, Bam Adebayo est logiquement tombé dans les bras de son coach, qui lui a permis de marquer l’histoire à jamais…

Alex Sarr dans l’embarras. Parce qu’il restera dans l’histoire comme celui qui s’est retrouvé, impuissant, en face du bulldozer Bam Adebayo. Et aussi parce que sa bonne prestation en attaque sera passée sous silence, dans l’ombre de celle de son adversaire direct. Le pivot français a pourtant montré de très bonnes choses, avec lui aussi une super entame, une première mi-temps à 23 points et quelques derniers coups d’éclat avant de s’avouer vaincu, terminant à 28 points à un très honorable 12/19 au tir.

Simone Fontecchio soigne son retour. Le poste 3-4 italien a retrouvé les terrains avec brio, signant 18 points à 6/7 au tir, 6 rebonds et une passe décisive. Son passage en deuxième quart-temps, alimenté par deux paniers à 3-points, un alley-oop pour Keshad Johnson, lui a permis de retrouver du rythme en plus de mettre les Wizards à bonne distance.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.