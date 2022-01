22 janvier 2006, Kobe Bryant entrait dans la légende avec 81 points !

« C’est flou… C’est vraiment très bizarre car je n’ai pas vraiment compris ce qu’il se passait. » Voici ce que disait le regretté Kobe Bryant il y a quelques années, pour les dix ans de son record en carrière, les 81 points face aux Raptors.

C’était le 22 janvier 2006. Il y a 16 ans jour pour jour. À l’époque, les Lakers (21v-19d) sont à peine moyens mais virtuellement qualifiés pour les playoffs, et ils affrontent les Raptors (14v-26d) au Staples Center pour un match de saison régulière comme les autres. À l’entre-deux, personne n’imagine que ce match va entrer dans la légende.

Une première mi-temps à « seulement » 26 points

Même à la mi-temps, le match reste assez classique. Les Raptors dominent nettement les Lakers, et Kobe Bryant n’a inscrit « que » 26 points. Après l’anniversaire de sa fille Natalia, il a passé la journée entre les mains du kiné pour soigner son genou. Il n’est pas à 100% de ses moyens, mais il plante 26 points en une mi-temps. Le Kobe Bryant de 2006 n’a jamais été aussi fort et dominateur.

Dans le troisième quart-temps, Chris Bosh et ses partenaires vont même compter jusqu’à 18 points d’avance (71-53) après deux lancers de Morris Peterson. Et puis l’incroyable se produit. Kobe Bryant, meilleur marqueur de la ligue, décide alors d’enfiler sa cape de super héros et de prendre le match à son compte. 3-pts, and1, dunk, tout y passe… Il plante 27 points dans le troisième quart temps. Un de plus qu’en première mi-temps, et le voilà déjà à 53 points.

Un mois plus tôt, il avait déjà claqué 62 points au Mavericks en trois quarts temps ! Mais cette fois-ci, il va jouer le dernier quart-temps.

Phil Jackson voulait le sortir…

Il franchit la barre des 60 points sur un lay-up à 6min26 de la fin du match. Les Lakers sont désormais certains de gagner, et le public reste ébahi par la performance de sa star. La barre des 70 points est atteinte sur un 3-pts. Kobe Bryant dépasse alors les 69 points de Michael Jordan. À 4min26 du terme, il dépasse Elgin Baylor dans la « scoring list » des Lakers avec 72 unités contre 71 pour l’ancien ailier. Aussi enthousiaste que les fans, le speaker ne peut s’empêcher d’énoncer au public les records qui tombent un à un. Sur le banc, Phil Jackson envisage de le sortir…

« Je ne suivais pas ses stats et je me suis tourné vers mon assistant en lui disant que je ferais mieux de le sortir. Il m’a répondu : « Je ne pense pas que tu puisses le faire. Il en est à 77 points. » Je l’ai donc laissé jusqu’à ce qu’il atteigne les 80 points. »

Auteur de 32 des 37 derniers points de son équipe, Kobe Bryant termine son récital sur une série de lancers pour atteindre 81 points ! C’est la deuxième plus grosse performance individuelle de l’histoire derrière les fameux 100 points de Wilt Chamberlain (2 mars 1962). Tel un empereur ou plutôt un gladiateur, Kobe Bryant sort à 4 secondes de la fin, doigt levé au ciel, et sous l’acclamation du public chantant « MVP, MVP, MVP ».

La preuve que « tout est possible »

Après la rencontre, remportée 122-104 par les Lakers, Kobe Bryant prendra même le micro pour s’adresser aux 18 997 spectateurs du Staples Center. « C’est difficile de parler. Même en rêve, je n’avais jamais imaginé cela. C’est juste une de ces soirées où tout peut arriver… » Une déclaration à chaud, très vague… Kobe Bryant se rendant compte sans doute de l’énormité de sa performance. Ses coéquipiers savent que c’est un match de légende, et ils lui demanderont de signer la feuille de stats pour garder chacun un souvenir…

Dix ans plus tard, le « Black Mamba » sera bien plus bavard. « Cela peut paraître dingue à dire, et je pense que la plupart des gens trouveront ça dingue, mais inscrire 81 points ne m’a pas surpris » explique-t-il sur ESPN. « J’espère que les gens ne prendront pas ça pour de l’arrogance, mais vous devez comprendre qu’à mon âge, 27 ans, au top de ma forme physique, ce n’était pas surprenant. »

Pour Kobe Bryant, sa performance était tout simplement la preuve que « rien n’est impossible ». « Quand on est gamin, on a des rêves, et même s’ils sont fous et plein d’imagination, on se donne à fond. Car on croit que des nuits comme ça peuvent arriver. C’est une forme de témoignage de la puissance de l’imagination. Il y a beaucoup de joueurs qui n’imaginaient qu’on puisse marquer 80 points. 50 points, on y pense. Et si on est vraiment chaud, 60. Mais je n’ai jamais eu de limites. Je pensais que 90 points, c’était possible. 100 points aussi. Toujours. Ce match, c’est un témoignage de ce qu’on peut faire lorsqu’on ne se fixe pas de limites. »

Une performance pour passer de superstar à légende

Ce « match sans limites » nous laisse une ligne de stat unique : 81 points à 28/46 aux shoots (à 61%), 7/13 à 3-points et 18/20 aux lancers, 6 rebonds et 3 interceptions. Kobe Bryant a souvent été injouable pour ses adversaires. Mais ce soir-là, il était tout simplement un cran encore au-dessus. Ce cran qui vous fait passer de superstar à légende. Le tout face à une défense uniquement concentrée sur lui…

« J’affrontais des défenses resserrées », rappelle-t-il alors qu’il avait Kwame Brown et Smush Parker comme coéquipiers. « Pour moi, faire des prises à deux en défense sur un joueur, c’est comme agiter un drapeau blanc. »

Quinze ans après, et quasiment un an après son décès, ses 81 points demeurent un moment historique, gravé dans le marbre des plaques de la NBA et dans l’esprit collectif. L’œuvre d’un formidable soliste, cinq fois titré, devenu le troisième meilleur marqueur de l’histoire sous la coupe d’un Phil Jackson qui pensait avoir tout vu avec Michael Jordan…

« Ce n’est pas exactement comme ça qu’on souhaite que son équipe gagne un match », concluait le Maître Zen. « Mais lorsqu’il faut gagner, c’est génial d’avoir une arme capable de le faire. J’avais déjà vu des matches d’exception mais je n’avais jamais vu quelque chose comme ça. »