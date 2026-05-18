MVP 2026 : un sacre écrasant pour Shai Gilgeous-Alexander

Cela faisait déjà quelques heures que l’on savait que Shai Gilgeous-Alexander allait être nommé MVP 2026, mais la NBA a officialisé la nouvelle, dévoilant au passage le détail du scrutin de cette année.

Ainsi, « SGA » a été désigné MVP par 83 des 100 votants, récoltant donc 939 points et faisant mieux que l’an passé, quand il avait obtenu 913 points et 71 premières places.

« C’est spécial », a-t-il réagi en conférence de presse, alors qu’il imite Michael Jordan, LeBron James, Stephen Curry ou encore son compatriote Steve Nash avec ce second trophée de suite. « Tous ces gars ont façonné ce sport, ont changé le jeu et la manière dont il est joué, dont il était abordé avant eux. Faire partie de ce groupe et de cette conversation, c’est quelque chose que je ne prends pas à la légère. J’en suis extrêmement reconnaissant. »

Luka Doncic 4e du scrutin

Derrière Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic se contente de 10 premières places (et 634 points), alors que Victor Wembanyama a reçu les faveurs de 5 votants, pour terminer avec 569 points et s’établir comme le premier Français à finir sur le podium de cette récompense individuelle.

Luka Doncic (250 points) et Cade Cunningham (117 points, dont 2 premières places) complètent eux le Top 5, pendant que Jaylen Brown (89 points), Kawhi Leonard (1 point) et enfin Donovan Mitchell (1 point) ont également décroché quelques voix.

Rappelons que Shai Gilgeous-Alexander est devenu le 14e joueur de l’histoire à remporter deux MVP consécutifs, et le premier arrière à boucler une saison avec plus de 30 points de moyenne à 55% de réussite au shoot.

Le meilleur joueur de la meilleure équipe

« Ces gars partent à la guerre pour moi chaque soir, pas seulement sur le terrain mais aussi en dehors », a-t-il confié après son sacre, sur Prime Video, histoire de dédier une nouvelle fois sa réussite à ses coéquipiers, à qui il a offert des montres de luxe et des trenchs. « Nous prenons tellement de plaisir tous ensemble. La NBA peut parfois ressembler à un business et à un travail, mais ces gars font en sorte que ça reste un amusement, comme quand j’ai commencé le basket à un plus jeune âge. »

Déjà vainqueur du Clutch Player of the Year 2026, Shai Gilgeous-Alexander va désormais tenter de gagner son second titre NBA d’affilée, à même pas 28 ans. Sa quête passera par une finale de conférence face aux Spurs de… Victor Wembanyama, bien sûr.

« C’est évidemment une très bonne équipe. Elle était juste derrière nous toute la saison, donc nous ne la prenons pas à la légère. C’est une très bonne équipe », a déclaré le Canadien, en guise d’introduction au Game 1 de ce lundi.





Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 26:31 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 34:42 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 33:43 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 34:41 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 35:32 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34:02 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 76 34:11 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7 2025-26 OKC 68 33:13 55.3 38.6 87.9 0.6 3.7 4.3 6.6 2.0 1.4 2.2 0.8 31.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.