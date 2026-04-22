Clutch Player of the Year 2026 | Encore un trophée pour Shai Gilgeous-Alexander

L’armoire à trophées de Shai Gilgeous-Alexander n’en finit plus de se garnir, puisque la NBA annonce qu’il est sacré « Clutch Player of the Year » 2026.

Après De’Aaron Fox, Stephen Curry et Jalen Brunson, c’est donc un quatrième meneur de jeu qui remporte cette récompense, décernée depuis 2023, et le joueur du Thunder se positionne même pour un doublé, car il est le favori au titre de MVP 2026.

Largement préféré à Anthony Edwards (116 points) et Jamal Murray (117 points), « SGA » (484 points, dont 96 premières places) n’est peut-être pas souvent présent dans le quatrième quart-temps, compte tenu de la domination d’Oklahoma City dans les trois premiers, mais quand il peut en jouer, il ne manque pas de faire la différence.

Une collection de tirs décisifs

Dans les situations dites « clutch », soit les cinq dernières minutes d’un match où les deux équipes se tiennent en 5 points d’écart maximum, Shai Gilgeous-Alexander affiche par exemple un total de 175 points (leader en NBA) et une moyenne de 6.5 points (leader en NBA + record all-time) cette saison, pour accompagner un bilan positif de 20 victoires et 7 défaites.

C’est aussi le joueur qui détient la deuxième meilleure moyenne de points (7.7) dans le quatrième quart-temps, même s’il est loin derrière au total de points, puisqu’il n’est apparu qu’à 42 reprises (en 68 matchs !) dans un dernier acte cette saison.

Statistiquement, « SGA » a donc déjà pas mal d’arguments à faire valoir, mais il possède en prime plusieurs matchs « signature » où il a sauvé le Thunder. On pense à ses performances contre les Nuggets, les Knicks, les Warriors, les Rockets, les Pacers, les Celtics ou les Suns. Histoire de renforcer cette impression de domination chiffrée et son dossier pour le CPOY 2026.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 26:31 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 34:42 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 33:43 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 34:41 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 35:32 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34:02 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 76 34:11 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7 2025-26 OKC 68 33:13 55.3 38.6 87.9 0.6 3.7 4.3 6.6 2.0 1.4 2.2 0.8 31.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.