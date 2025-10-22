Shai Gilgeous-Alexander délivre le Thunder en double prolongation !

On ne pouvait rêver meilleur scénario pour lancer la saison 2025/26 ! Le premier affrontement entre le Thunder, champion en titre qui a vivre sa cérémonie de remise des bagues et la montée de sa bannière, et Houston a tenu toutes ses promesses.

Désormais renforcés par l'arrivée de Kevin Durant (23 points), les jeunes loups des Rockets ont longtemps contrarié les plans des Rockets, principalement par Alperen Sengun (39 points, record en carrière égalé, 11 rebonds, 7 passes décisives).

Jusqu'à ce que Shai Gilgeous-Alexander ne sonne la fin de la récré. Auteur de 12 de ses 35 points dans le quatrième quart-temps, dont le panier de l'égalisation à 2 secondes de la fin, le leader d'OKC a guidé son équipe jusqu'au bout pour arracher cette première victoire, au terme de deux prolongations.

Une bataille acharnée de A à Z

Chet Holmgren a été le premier à se mettre en évidence et à faire l'étalage de sa polyvalence dans un style « à la KD » (15-14). Après la sortie d'Isaiah Hartenstein, Houston a réussi à prendre le dessus grâce à son impact physique et sa taille pour accompagner un Kevin Durant déjà opérationnel (27-30). Les Rockets ont accentué leur avance dans le deuxième quart-temps, grâce aux 3-points du trio Okogie-Eason-Sengun et au coup de chaud de Kevin Durant (51-57).

Propulsé à +12 après avoir repris par un 6-0 (51-63), Houston a ensuite subi la défense plus agressive des locaux, et a dû encaisser le réveil de SGA, dont les trois paniers ont ramené OKC dans le coup (63-67).

Cason Wallace et Aaron Wiggins ont pris le relais avec notamment un dunk tonitruant de Wiggins sur Capela pour maintenir le Thunder dans le coup après trois quart-temps (75-79). Alperen Sengun a sorti deux paniers à 3-points et un 2+1 pour redonner de l'élan aux Rockets (85-90). Mais la persistance de SGA a fini par payer, ses trois paniers, ses quatre lancer-francs et sa passe décisive pour Cason Wallace à 3-points, ayant permis à OKC de repasser en tête (102-101).

Alperen Sengun a profité de son avantage de taille pour scorer deux points de plus, et Kevin Durant a alors eu l'occasion de replacer les Rockets à +3 à 9 secondes du terme. Son premier lancer-franc raté a maintenu le Thunder en vie, et Shai Gilgeous-Alexander ne s'est pas privé pour sanctionner Amen Thompson à mi-distance et égaliser à 104-104.

SGA force le destin

En prolongation, le champion en titre pensait tenir sa chance, enchaînant les 3-points comme des uppercuts, par SGA, et Chet Holmgren par deux fois (115-111). Mais c'est cette fois Houston qui refusait de mourir pour arracher une nouvelle prolongation sur un dunk d'Alperen Sengun.

Le suspense a été intenable jusqu'au bout, surtout lorsque le 2+1 de KD et le panier d'Alperen Sengun ont rendu la monnaie aux trois points de Cason Wallace et SGA (123-124). Avec la vie de son équipe en main, SGA a alors réussi à faire mordre KD à sa feinte pour finir le boulot sur deux lancer-francs, inscrits sans trembler à deux secondes du buzzer. Cette fois, après une ultime tentative ratée par Jabari Smith Jr, OKC a pu savourer son premier succès (125-124).

CE QU'IL FAUT RETENIR

SGA en mode diesel. On ne l'a presque pas vu de la première mi-temps, puis le MVP de la saison dernière a progressivement retrouvé son agressivité au fil des minutes. Une première réussie au final puisqu'il a porté son équipe dans le « money-time » puis en prolongation jusqu'à ses deux derniers points sur lancer-franc après avoir fait exclure Kevin Durant pour sa sixième faute personnelle.

Le « Very (very) tall ball » des Rockets. « Everything is bigger in Texas », et l'adage s'est encore vérifié cette nuit avec ce cinq majeur de beaux bébés, notamment composé de Kevin Durant (2m08), Jabari Smith Jr (2m11), Alperen Sengun (2m11) et Steven Adams (2m11). 55 ans qu'on n'avait plus vu un cinq aussi grand pour une « Opening Night » ! Un profil qui s'est parfois traduit par un style de jeu expérimental, avec Amen Thompson en « poste 1 », mais aussi une grosse domination sous les panneaux.

La première de KD avec Houston. Malmené par Luguentz Dort et hué par le Paycom Center, Kevin Durant a tout de même réussi quelques bons passages, fidèle à son style. Quelques ombres au tableau malgré tout : son 0/4 à 3-points, son lancer-franc manqué à 103-102, et sa sixième faute face à SGA qui l'a empêché de participer à la dernière action du match.