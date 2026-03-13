Matchs
Shai Gilgeous-Alexander efface Wilt Chamberlain et Chet Holmgren terrasse les Celtics

NBA – Record historique pour Shai Gilgeous-Alexander, avec un 127e match à 20 points et plus, tandis que le Thunder renverse Boston sur le fil avec des lancers-francs à la dernière seconde de Chet Holmgren.

shai gilgeous-alexanderMalgré les absences de trois joueurs majeurs, les Celtics de Jaylen Brown (34 points) ont fait trembler le Thunder pour finalement s’incliner 104-102 à Oklahoma City. Auteur de 35 points, Shai Gilgeous-Alexander entre dans la légende avec un 127e match à 20 points et plus. Il efface le vieux record de Wilt Chamberlain, établi en 1963 !

Pour cette dernière étape d’un « road trip » de trois matches, les Celtics sont privés de Jayson Tatum, laissé au repos, mais aussi de Derrick White et Nikola Vucevic. Résultat, Payton Pritchard retrouve une place dans le cinq majeur aux côtés de Brown, Sam Hauser, Baylor Scheierman et Neemias Queta.

Justement, Boston est bien entré dans la rencontre grâce à un Payton Pritchard agressif d’entrée et à un collectif efficace. Jaylen Brown a rapidement pris ses responsabilités offensives tandis que le banc des Celtics s’est montré particulièrement actif. Pour répondre à Ajay Mitchell, Hugo Gonzalez et Ron Harper Jr. ont apporté des points précieux en sortie de banc, permettant à Boston de virer en tête après le premier quart-temps (28-27).

Le deuxième quart-temps a confirmé la bonne dynamique des visiteurs. Jordan Walsh et Luka Garza ont apporté de l’énergie, et la circulation de balle des Celtics a posé de sérieux problèmes à la défense d’Oklahoma City. Le banc de Boston s’est illustré, contribuant largement à maintenir l’avantage. Malgré la montée en puissance de Shai Gilgeous-Alexander, Boston a conservé une courte avance à la pause, grâce à un tir primé de Pritchard au buzzer, pour mener 59-56 à la mi-temps.

Le hold-up du Thunder

Au retour des vestiaires, la rencontre est restée très disputée. Jaylen Brown a continué de porter l’attaque des Celtics tandis que Sam Hauser et Baylor Scheierman ont apporté leur adresse extérieure. C’est au cours du troisième quart-temps que Shai Gilgeous-Alexander est entré l’histoire en atteignant les 21 points. Malgré ça, Boston a tenu tête au Thunder et abordé le dernier quart-temps avec une courte avance, 83-80.

Le quatrième quart-temps s’est transformé en véritable bras de fer avec deux grandes défenses en action. Les deux équipes ont enchaîné les possessions difficiles et les tirs manqués. Brown a permis aux Celtics de rester au contact, notamment en convertissant trois lancers francs après une faute derrière l’arc. Mais Gilgeous-Alexander a répondu présent dans le money time avec plusieurs tirs à mi-distance.

À moins d’une minute de la fin, Brown a égalisé à 100-100 sur la ligne des lancers francs. Gilgeous-Alexander a redonné l’avantage à Oklahoma City avec superbe tir à mi-distance sur la ligne des lancers-francs, avant que l’ailier des Celtics ne réplique avec un tir compliqué pour remettre les deux équipes à égalité, 102-102, à 23 secondes du terme.

La décision s’est finalement jouée sur la dernière possession. Après un tir extérieur manqué d’Alex Caruso, bien trouvé par SGA, Chet Holmgren a capté le rebond offensif et obtenu une faute à moins d’une seconde de la fin. Le pivot du Thunder a transformé ses deux lancers-francs pour donner l’avantage définitif à Oklahoma City (104-102). Il reste alors 0.9 seconde à jouer. Sur la remise en jeu, Payton Pritchard a tenté le 3-points de la gagne pour arracher la victoire, mais sa tentative est restée courte. Victoire finale du Thunder, à nouveau sur le fil, et c’est la 7e de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

SGA dans la légende. Pour la 127e fois de suite, Shai Gilgeous-Alexander a franchi la barre des 20 points dans une rencontre. C’était grâce à un tir à mi-distance à six mètres au milieu du troisième quart-temps, et le Paycom Center lui a réservé une énorme ovation et des chants de « MVP, MVP, MVP » lors du temps mort suivant. SGA pique ainsi un record vieux de 63 ans à Wilt Chamberlain.

Boston impressionne. Les Celtics ne méritaient pas de perdre tant Jaylen Brown et ses partenaires ont fait preuve de maîtrise pendant 45 minutes. Sans Jayson Tatum, Derrick White ni Nikola Vucevic, le collectif a été remarquable et malgré la défaite, les Celtics sortent grandis de cette rencontre.

Oklahoma City Thunder / 104 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Shai Gilgeous-Alexander 39 13/18 2/5 7/8 1 5 6 9 2 2 4 3 14 35 45
Ajay Mitchell 30 6/10 1/3 2/3 1 3 4 6 1 0 1 0 -1 15 19
Chet Holmgren 28 5/10 1/4 3/3 3 6 9 0 2 0 1 0 2 14 17
Luguentz Dort 29 2/8 2/8 0/0 2 4 6 1 5 0 0 0 8 6 7
Cason Wallace 31 2/8 0/4 0/0 0 3 3 3 2 2 1 0 -2 4 5
Aaron Wiggins 15 4/6 0/2 1/2 1 2 3 0 0 1 2 0 -8 9 8
Jaylin Williams 20 3/5 3/5 0/0 1 1 2 1 3 0 1 0 0 9 9
Alex Caruso 23 3/11 1/8 0/0 2 2 4 2 1 2 1 1 6 7 7
Jared McCain 12 1/6 1/4 0/0 0 1 1 0 1 0 1 0 -10 3 -2
Isaiah Joe 13 1/2 0/1 0/1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1
Total 40/84 11/44 13/17 11 28 39 22 18 7 12 4 104
Boston Celtics / 102 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jaylen Brown 41 10/25 1/4 13/14 1 5 6 7 5 2 6 1 -10 34 28
Payton Pritchard 39 6/17 2/9 0/0 1 3 4 4 0 0 2 0 -7 14 9
Baylor Scheierman 33 4/10 3/8 0/0 3 4 7 5 0 0 1 0 -9 11 16
Sam Hauser 27 3/10 2/8 0/0 1 3 4 1 1 2 0 0 -6 8 8
Neemias Queta 27 1/4 0/0 2/2 2 8 10 0 4 1 1 2 -11 4 13
Hugo González 28 4/7 1/2 2/2 2 3 5 1 2 2 1 1 -3 11 16
Jordan Walsh 12 3/4 2/3 0/0 1 2 3 1 1 0 0 0 12 8 11
Luka Garza 21 2/6 1/5 2/2 1 3 4 0 3 0 1 0 9 7 6
Ron Harper Jr. 12 2/4 1/3 0/0 0 1 1 1 2 1 0 0 15 5 6
Total 35/87 13/42 19/20 12 32 44 20 18 8 12 4 102

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET131
PHI109
IND108
PHO123
ORL136
WAS131
ATL108
BRO97
MIA112
MIL105
SAS131
DEN136
OKC104
BOS102
LAL142
CHI130
MEM112
DAL120

