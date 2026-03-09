La figure mythologique de Wilt Chamberlain continue de fasciner

Ce lundi soir, s’il inscrit au moins 20 points, comme il l’a toujours fait depuis le 30 octobre 2024, Shai Gilgeous-Alexander réussirait le 126e match de suite à ce niveau. Et ce sera un record NBA égalé, qu’il partagera avec Wilt Chamberlain. Il faut dire que, malgré les années, quand on parle de records de points dans la ligue, ce nom légendaire revient très, très souvent…

« Il a tous les records. Dès qu’on parle de battre un record, on rappelle que Wilt Chamberlain l’a déjà fait », souligne Luka Doncic, né quelques mois seulement avant le décès de « The Stilt », en octobre 1999.

Dès lors que reste-t-il chez les jeunes générations d’une référence aussi ancienne, qui avait pris sa retraite en 1973 ? Et chez le MVP 2025 et le futur recordman, si tout se passe bien, au premier chef ? « Pas grand-chose si ce n’est qu’il était incroyablement dominant », répond le Canadien, dans un papier d’ESPN. « Vu ses statistiques, il faisait ce qu’il voulait. Franchement, il est comme une créature mythologique, qui n’existe pas. »

Il reste les chiffres et les records (les 100 points évidemment) racontés jusqu’à plus soif depuis des décennies. Puis, quand un joueur moderne sort un énorme match, son nom revient. Dernier exemple, avant celui de « SGA », avec Kevin Durant qui a dépassé Wilt Chamberlain au classement des meilleurs marqueurs de l’histoire en janvier.

« J’en sais beaucoup sur Wilt. J’ai étudié sa carrière. Je me souviens de voir ses statistiques quand j’étais au collège et ça m’avait époustouflé », raconte celui qui est maintenant le sixième scoreur de tous les temps. « Je ne pouvais pas imaginer un joueur qui tournait à 50 points et 25 rebonds. J’ai toujours été fan de Wilt à cause de ses chiffres. Même avec peu d’images, les chiffres parlent tellement fort. C’est inimaginable tant qu’on ne voit pas les statistiques des autres joueurs et qu’on peut alors comparer. C’est incroyable qu’il ait vraiment existé. »

Un joueur au physique et aux qualités modernes

Si un joueur se rapproche parfois de certaines altitudes occupées par le double champion NBA (1967 et 1972), c’est bien Nikola Jokic. Lui est-il arrivé d’aller sur YouTube pour regarder quelques images de son illustre aîné ? « Bien sûr », assure le Serbe. « Disons que je n’ai pas étudié ou analysé son jeu de près. Mais j’ai regardé à quoi il ressemblait, comment il bougeait, pour avoir ça à l’esprit. »

Alors, qu’en pense-t-il ? « Il était très athlétique, c’est clair. Il aurait pu jouer dans notre époque. Il était plus rapide, puissant, fort que tous les autres, tout en étant talentueux », estime le pivot des Nuggets, rejoint par l’ailier des Rockets. « C’est un monstre physique, un joueur de 2m13 qui court, avec des long bras, qui dunke presque sans sauter et qui a une énorme détente. Il aurait pu jouer dans n’importe quelle époque. »

Pour s’en convaincre, Giannis Antetokounmpo se fie à l’avis de son plus grand rival et au documentaire qui lui fut consacré sur Netflix, « Bill Russell : Legend ».

« Dès qu’on parle de statistiques, il est là, tout en haut. Mais on se demande, était-il vraiment dominant ? Bill Russell essayait de le limiter le plus possible et c’était presque impossible. On parle de Russell, un des meilleurs défenseurs de l’histoire. Donc on comprend ainsi à quel point il était dominant », résume le Grec.

Wilt Chamberlain Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1959-60 ★ PHI 72 46 46.1 58.2 0.0 0.0 27.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 37.6 1960-61 PHI 79 48 50.9 50.4 0.0 0.0 27.2 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 38.4 1961-62 PHI 80 49 50.6 61.3 0.0 0.0 25.7 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 50.4 1962-63 GOS 80 48 52.8 59.3 0.0 0.0 24.3 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 44.8 1963-64 GOS 80 46 52.4 53.1 0.0 0.0 22.3 5.0 2.0 0.0 0.0 0.0 36.9 1964-65 * All Teams 73 45 51.0 46.4 0.0 0.0 22.9 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 34.7 1964-65 * GOS 38 46 49.9 41.6 0.0 0.0 23.5 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 39.0 1964-65 * PHL 35 45 52.8 52.6 0.0 0.0 22.3 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 30.1 1965-66 ★ PHL 79 47 54.0 51.3 0.0 0.0 24.6 5.0 2.0 0.0 0.0 0.0 33.5 1966-67 ★ PHL 81 46 68.3 44.1 0.0 0.0 24.2 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 24.2 1967-68 ★ PHL 82 47 59.5 38.0 0.0 0.0 23.8 8.0 1.0 0.0 0.0 0.0 24.3 1968-69 LAL 81 45 58.3 44.6 0.0 0.0 21.1 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 20.5 1969-70 LAL 12 42 56.8 44.6 0.0 0.0 18.4 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 27.3 1970-71 LAL 82 44 54.5 53.8 0.0 0.0 18.2 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 20.7 1971-72 LAL 82 42 64.9 42.2 0.0 0.0 19.2 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 14.8 1972-73 LAL 82 43 72.7 51.0 0.0 0.0 18.6 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 13.2 Total 1045 46 54.0 51.1 0.0 0.0 22.9 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 30.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.